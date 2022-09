Viete, ktoré mrakodrapy sú najdrahšie na svete?

Najdrahšie mrakodrapy na svete poskytujú nielen nezabudnuteľný pohľad, ale sú aj dôkazom geniality architektov a stavebných inžinierov, či symbolom nesmierneho bohatstva a ľudských síl potrebných na ich postavenie.

V roku 1885 bol v Chicagu postavený prvý mrakodrap na svete. Išlo o desaťposchodovú budovu Home Insurance Building. Prvýkrát bola pri ňom použitá oceľová rámová konštrukcia, ktorá bola pre ďalšie stavby mrakodrapov prelomová. Odvtedy neprejde rok bez toho, aby niekde na svete nepribudla nová výšková budova z tejto kategórie.

Mrakodrapom sa označuje budova s výškou aspoň 150 metrov (výnimočne aj nad 100 metrov i keď v tomto prípade ide skôr o výškové budovy). Mrakodrap tiež musí byť budovou s kovovou nosnou konštrukciou, ktorá nesie väčšinu vlastnej hmotnosti. Mrakodrapmi sa neoznačujú iné stavby, aj keď majú cez 150 metrov – napríklad vyhliadkové veže, vysielače alebo majáky.

Bývanie v mrakodrapoch sa považuje za lukratívne vďaka výhľadom, ktoré ponúkajú. Ich návrhy sú čoraz komplikovanejšie a ich výškou sa predbiehajú mestá na celom svete. To sa odráža aj na cene výstavby. Viete, ktoré sú najdrahšie? Rebríček sa samozrejme každú chvíľu mení, no aktuálne vyzerá takto (ceny v amerických dolároch upravené o infláciu, 2022):

Abraj Al Bait (16 mld)

Veža Abraj al-Bait Towers je známa ako kráľovská hotelová hodinová veža v Mekke (Mekka Clock Tower). Nachádza sa v centrálnej oblasti Mekky v Saudskej Arábii, len 50 metrov od najposvätnejšieho islamského miesta Kaaba, ktoré je obklopené Veľkou mešitou Masjid al Ḥarām, najväčšou na svete. Mrakodrap sa skladá, okrem centrálnej veže s hodinami, ešte zo 7 jednotlivých veží rôznych výšok. Centrálna budova komplexu je vysoká 601 metrov so 120-imi poschodiami. Na vrchole budovy sú hodiny s ciferníkmi z každej strany viditeľné až z diaľky 25 kilometrov. Celkové náklady na výstavbu sa vyšplhali na 15 miliárd amerických dolárov. Dodávateľom aj developerom projektu je najväčšia stavebná spoločnosť kráľovstva Saudi Binladin Group.

Marina Bay Sands (6,33 mld)

Tento velikán leží na okraji rovnomenného zálivu v Singapure. Ide o rezort s hotelom, kasínom, nákupným centrom, múzeom, divadlom, luxusnými reštauráciami a asi najznámejším bazénom na svete. Rezort vlastní Las Vegas Sands Corporation a celý komplex pozostáva z troch veží spojených 340 metrov dlhým Sky Parkom a 150 metrov dlhým „infinity“ bazénom. Marina prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2010.

The Cosmopolitan (4,72 mld)

Aj luxusný rezort s kasínom na bulvári Las Vegas Strip bol otvorený v roku 2010. Budova bola navrhnutá spoločnosťou De Simone Consulting Engineers a pozostáva z dvoch budov s výškou 184 metrov. Ukrývajú v sebe hotel, kasíno, nákupné centrum a mnoho iných lákadiel. Nájdete tu aj 20 apartmánov známych ako Boulevard Penthouses, patriacich k tým najlukratívnejším v Las Vegas. Je to hlavne preto, že sa nedajú kúpiť – sú len na pozvánku, ktorú dostanete len v prípade, ak plánujete minúť pár miliónov v súkromnom kasíne na 71. poschodí.

One World Trade Center (4,16 mld)

Tiež často označované ako Freedom Tower je ústrednou stavbou rekonštrukcie na Ground Zero na mieste bývalého World Trade Centra, ktoré bolo zničené po teroristickom útoku 11. septembra 2001. Freedom Tower s výškou 541 metrov aj s vežou je najvyššou budovou v USA. Navrhol ju David Childs zo Skidmore, Owings & Merrill a svoje brány otvorila v roku 2014.

Lotte World Tower (7,11 mld)

123-poschodový mrakodrap v Sincheon-dong v Soule v Južnej Kórei so svojimi 555,7 metrami je v súčasnosti najvyššou budovou v krajine. Bol dokončený v roku 2017, nachádza sa tu jeden z najvyšších sklenených „skywalks“ na svete.

Taipei 101 (2,39 mld)

Je mrakodrap v Taipei na Taiwane. Po dokončení v roku 2004 sa stal prvým mrakodrapom na svete, ktorý prekonal pol kilometrovú výšku (508 metrov). Na 91. poschodí je jedna z najvyšších otvorených vyhliadok na svete, z ktorej sa návštevníkom naskytne nezabudnuteľný večerný výhľad na Taipei. Taipei 101 navrhli CY Lee a CP Wang.

The Palazzo (2,18 mld)

Ďalší z luxusných lasvegaských kasíno rezortov na bulvári Las Vegas Strip je vysoký 196 metrov a je postavený v štýle talianskej renesancie. Palazzo je súčasťou väčšieho komplexu Venetian Resort a Casino Venetian Expo. Bol navrhnutý HKS inc., otvorený v roku 2007 a odvtedy patrí k ikonám slávneho mesta v nevadskej púšti.

Lakhta Center (1,94 mld)

Aktuálne najvyššia budova v Rusku, ktorej vrchol sa nachádza 462 metrov na morom. Mrakodrap bol dokončený v roku 2018, stojí v Petrohrade v štvrti Lakhta a sídli v nej aj známy ruský Gazprom. Má 87 poschodí a výrazný futuristický tvar dominujúci okolitej panoráme Nevského zálivu.

Crown Sydney (1,72 mld)

Známy aj ako One Barangeroo je 271,3 metra vysoký mrakodrap v Barangaroo v Novom Južnom Walese v Austrálii. Navrhnutý bol WilkinsonEyre, má 75 pochodí a nachádzajú sa v ňom hlavne hotel a kasíno, ktoré bolo počas výstavby predmetom početných kontroverzií a súdnych sporov. Budova bola dokončená v decembri roku 2020.

Bellagio (2,47 mld)

Do tretice ešte jeden kasíno rezort na Las Vegas Strip, ktorý sa zmestil do zoznamu najdrahších mrakodrapov sveta. Je ním Bellagio, 156 metrov vysoký 36 poschodový komplex so všetkými službami, ktoré k Las Vegas patria. Navrhol ho John Verde a otvorili ho v roku 1995. Jeho názov je inšpirovaný talianskou komúnou Bellagio, jednou z perál jazera Como.

