Viete, prečo je nebo modré a more slané? Tieto zaujímavosti vám neprezradí ani Wikipedia

reklama:

reklama:

reklama:

Človek si často kladie otázky týkajúce sa našej Zeme, no len málokedy dostane tú správnu odpoveď. Prečo je nebo modré a more slané? Dozviete sa v našom článku.

Všetko okolo nás sa deje z nejakého dôvodu. Príroda je silná a niekedy sme proti nej doslova bezbranní. Rovnako tiež môže za rôzne zmeny na našej planéte. Premýšľali ste už napríklad nad tým, prečo je nebo modré? Alebo nad skutočnosťou, že prečo je more slané? Wikipedia nám dokáže odpoveď naozaj na množstvo otázok, ale na tieto informácie je prikrátka. Poďme pekne po poriadku.

Prečo je nebo modré?

Človek môže vidieť len veci, ktoré odrážajú svetlo. Ich farba potom závisí od toho, akú farbu svetla odrážajú a akú pohlcujú. A farba svetla závisí od jeho vlnovej dĺžky. Preto čistú bezoblačnú oblohu pozorujeme vždy ako modrú.

Deje sa to z toho dôvodu, lebo slnečné svetlo prenikajúce atmosférou je rozptylované molekulami dusíka a kyslíka (majú prevažné zastúpenie v atmosfére 78% N, 21% O2) v závislosti od jeho vlnovej dĺžky. Farby s kratšou vlnovou dĺžkou – modrá/fialová je rozptylovaná viac ako farby na opačnom konci viditeľného spektra –oranžová/červená.

Modré nebo vidíme teda preto, že molekuly plynov odkláňajú alebo rozptyľujú krátke vlny dokonalejšie ako dlhé. Vypočítal to britský fyzik lord Rayleigh a tento fakt nazývame Rayleigho rozptyl.

Prečo sú oblaky biele?

Oblaky sa skladajú z vodnej pary. Jej čiastočky sú neporovnateľne väčšie ako molekuly dusíka a kyslíka. A to spôsobuje, že sa dopadajúce svetlo rozptyľuje v celom spektre rovnako bez ohľadu na vlnovú dĺžku. Zmes všetkých farieb spektra dáva bielu farbu, čo dokázal Isaac Newton už v roku 1666.

A čo taká dúha?

Všetci dobre vieme, že dúha vzniká pri daždi. Akonáhle slnečný lúč prejde dažďovou kvapkou, objavia sa tieto farby. Je to preto, že slnečný lúč sa láme na rozhraní vody a vzduchu a tak sú jednotlivé farby od seba oddelené. Tieto oddelené farby prechádzajú dažďovou kvapkou a vytvárajú spolu krásnu farebnú dúhu.

Už sme si vysvetlili, prečo je nebo modré. Výklad týchto zaujímavostí sa určite nájde aj v nejednej prezentácii, keďže sa tieto informácie môžeme dozvedieť aj počas štúdia. Je tu však ešte jedna zaujímavá otázka. Prečo je more slané?

Prečo je more slané?

Keď vznikli prvé kontinenty, trvalý dážď zvetrával ich horniny a odnášal rozpustené minerály do mora. Medzi ne patril aj chlorid sodný, ktorý dodáva morskej vode slanú chuť. Tento proces pokračuje dodnes, no napriek tomu koncentrácia solí v morskej vode ostáva stabilná a nadbytočnú soľ viažu horniny morského dna.

Morská voda sa odparuje, čím logicky narastá koncentrácia soli vo vode. Odparená čistá voda potom spadne na zem v podobe dažďových kvapiek. Následne prejde do pôdy z pôdy do vodných zdrojov, a znova do mora atď. Stále dokola a more a oceány sú stále slanšie a slanšie.

A čo by ste povedali na slané more na Slovensku?

Znie to zaujímavo, však? Na Slovensku máme raritu v podobe slanej vody v Rapovciach neďaleko Lučenca. Tá dokáže navodiť atmosféru, ako keby ste boli práve pri mori. Morská voda tu prúdi z hĺbky 1500 metrov.

Ak ste zvedaví na ďalšie krásne prírodné úkazy, tu sa môžete pozrieť, ako vyzeral supermesiac minulý rok v rôznych častiach sveta.