Viete správne umiestniť sedaciu súpravu? Tieto zásady ste pravdepodobne netušili!

Vedeli ste, že pri vyberaní miesta pre váš gauč nie je najdôležitejším kritériom, aby ste videli na televíziu? Tiež nie je nutné prisúvať sedačku k stene. Rozhodne však neumiestňujte pohovku chrbtom k dverám! Dôležité je, aby ste videli na všetkých, ktorí sa s vami v miestnosti nachádzajú.

Vybrať a správne umiestniť sedaciu súpravu nie je jednoduché, no ani nemožné. Dôležité je dať si pozor na niekoľko faktorov. Akých? Sedačka musí byť svojou veľkosťou priamo úmerná veľkosti miestnosti, tiež by mala byť správne orientovaná. Mojnabytok má pre vás základné pravidlá a tipy pre veľké aj malé miestnosti!

Zlaté pravidlo znie – „žiaden chrbát“

Inak povedané, nikdy neumiestňujte sedacie súpravy v miestnosti tak, aby na nich ľudia sedeli chrbtom k dverám, mali by byť orientované tak, aby mali hostia dvere priamo „v merku“. Vďaka tomuto jednoduchému pravidlu budete mať aj vy prehľad o tom, kto vchádza do miestnosti a budete sa cítiť na pohovke bezpečne. Sofu by ste mali postaviť tak, aby sa pri pohľade z nej zdal okolitý priestor čo najväčší. Tiež by mala byť umiestnená tak, aby ste do nej nenarážali zakaždým, keď pôjdete okolo. Medzi sedacou súpravou a ďalšími kusmi nábytku by mala byť medzera s minimálnou šírkou 85 centimetrov.

Tá sa postará o to, aby ste sa okolo sedačky mohli pohybovať bez akýchkoľvek problémov. Veľkosť sedacej súpravy by vždy mala byť priamo úmerná veľkosti miestnosti. Ak sa dá, nestavajte sedačku k stene, urobte z nej srdce priestoru. Nebojte sa sedacích súprav do tvaru U ani rohových sedacích súprav, najmä ak máte k dispozícii veľkorysý priestor. Vtedy si môžete dovoliť použiť aj veľmi tmavé, výrazné priam až extravagantné farby. Avšak, dlhodobou jednotkou, čo sa farieb týka, je stále biela.

Foto: MôjNábytok.sk

Ak potrebujete ušetriť centimetre, tak…

…si dobre rozmyslite, akú sedačku si kam zaobstaráte. Malé obývacie izby by nemali byť „prenábytkované“. Ak je to možné, zbavte sa prebytočných kusov nábytku a zo sedačky urobte centrum všetkého diania. Stavte na sedacie súpravy, ktoré ponúkajú aj odkladaciu plochu pre ovládače alebo úložný priestor navyše.

Foto: MôjNábytok.sk

Pamätajte však, že pri sedacej súprave by nikdy nemal chýbať aspoň malý konferenčný stolík – mnohé typy a prevedenia ponúka aj Mojnabytok. Do malej miestnosti najlepšie pasuje klasická dvoj alebo trojsedačka, v ponuke nájdete množstvo rohových, kožených i čalúnených kúskov kompaktných rozmerov. Nie je na škodu staviť ani na kreslá, taburety či sedacie vaky. Zvážte, či sa vám neoplatí zaobstarať si do menšieho priestoru sedačku s úložným priestorom alebo rozkladací kúsok. Nikdy však nepoľavte z pohodlia a funkčnosti, vždy si vyberajte len kvalitné kúsky a prvotriedne spracovanie – presne takýto nábytok nájdete na stránkach MôjNábytok.sk.

Foto: MôjNábytok.sk

