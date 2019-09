Víkend v znamení umenia: Biela noc prilákala do bratislavských ulíc desaťtisíce návštevníkov, ľudia si trojdňový formát festivalu užili naplno

Počas troch víkendových dní a nocí sa Bratislava už piatykrát rozžiarila festivalom súčasného umenia Biela noc. V rámci trojdňového programu (27. – 29. 9. 2019) mali návštevníci možnosť pozrieť si takmer 50 projektov v podaní 246 umelcov a účinkujúcich zo 4 svetových kontinentov, ktorí v plnej pestrosti ukázali rôznorodosť a multižánrovosť súčasnej tvorby.

3 dni plné zážitkov

„Tešíme sa, že sa trojdňový formát festivalu ujal a mesto skutočne žilo umením od piatka do nedele. Bol to pre nás prelomový ročník, ktorý ukázal, že atmosféra Bielej noci predĺžením jej trvania ešte zosilnela. V uliciach bolo cítiť pokojnejšiu atmosféru, ľudia si trasu rozdelili na tri dni a jednotlivé diela si viac vychutnávali. Netvorili sa hlučné kolóny áut, ľudia sa do mesta konečne vybrali pešo alebo využili posilnenú MHD,” hovorí umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. Približná návštevnosť počíta s takmer 200 000 ľuďmi, pričom mnohí radi prišli aj opakovane. „Báli sme sa, že piatok a nedeľa budú menej vyťažené, ale ľudia nás príjemne prekvapili, nápor sa rozdelil a získali sme aj nových návštevníkov, ktorých v predošlých rokoch odradila masovosť festivalu. Mnohí ocenili najmä predĺženie programu na nedeľu, pretože vďaka tomu stihli Bielu noc, aj keď netrávili v meste celý víkend. Na ich podnet sme napokon predĺžili aj otváraciu dobu predajných miest BN passov do 21.00 hod.,” dodáva Pacáková.

700 000 svetiel, monumentálna bublina aj invázia zo sveta komiksov

Čo všetko ste počas Bielej noci mohli zažiť? V Sade Janka Kráľa napríklad neuveriteľných 700 000 svetelných bodov multimediálnej inštalácie Axiom z dielne Kita Webstera (AUS), ktorá sa tešila veľkému diváckemu úspechu. Ľudia hypnoticky obdivovali dynamickú svetelnú architektúru medzi stromami s pocitom cestovania do inej dimenzie. Hlavnému námestiu dominovala 13-metrová bublina z upcyklovaných diel od legendárnych Plastique Fantastique (DE), ktorá každý deň menila svoj obsah a v nedeľu poskytla výnimočne štedrý priestor pre koncerty, DJ sety, tanečné performance, diskusie či BN Chill Zónu. Bratislavčania si tento dočasný priestor v centre mesta obľúbili, opakovane sa do neho vracali a tešili sa z unikátnosti a vždy novej formy zážitku.

Vďaka dvojici Luker/Estrellas (UK) Sklad č. 7 obsadila gigantická chobotnica, ktorá by podľa mnohých návštevníkov mala zostať súčasťou tejto historickej budovy natrvalo. Viacerí mali pri pohľade na jej chápadlá pocit, akoby tam už odjakživa patrili. Okatý strom na promenáde pri Eurovea rozosmieval okoloidúcich a sledoval početné skupiny ľudí prechádzajúcich sa po nábreží Dunaja. Na streche River Parku trónila vesmírna raketa ako z komiksu, ktorá na tri dni zásadne zmenila zaužívaný výhľad z promenády.

„Biela noc opäť priniesla silný zážitok a na celý víkend oživila mesto atraktívnym programom, ktorý pritiahol množstvo ľudí do ulíc Bratislavy aj na nábrežie Dunaja. Pevne verím, že Bratislavu videli aj inak ako vo všedné dni a videli aj to, čo zatiaľ iba obchádzali. Teší ma, že po Bielej noci bude dielo Viktora Freša natrvalo obohacovať verejné priestory nábrežia Dunaja. Zároveň od nás všetkých, ktorí sme Bielu noc navštívili ako diváci, patrí veľká vďaka organizátorom tohto výnimočného zážitku,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Stále dielo Circle Head sa veľmi rýchlo zapojilo do mestského koloritu a získalo si srdcia návštevníkov.

Interaktívne diela aj výhľad z 21. poschodia

Sklad č. 7 sa zmenil na digitálnu hru svetla a tieňov vďaka imerzívnym prostrediam Cinzie Campolese (IT/CA) a v Zuckermandli sa počas troch dní tvorili dlhé rady zvedavých ľudí, ktorí sa rozhodli pre sci-fi zážitok z vesmírnej preliezky String od Numen/For Use (AT). Zabudnúť nesmieme ani na impozantnú napodobeninu Zeme, ktorú do Bratislavy v podobe 7-metrového objektu GAIA priniesol umelec Luke Jerram (GB). V spojení svetla a zvukov z vesmíru vytvorila v priestoroch Filozofickej fakulty UK neopakovateľnú atmosféru, návštevníci sa pomaličky prechádzali priestorom, posedávali, niektorí dokonca aj poležali, a s obdivom sledovali upokojujúci, rotujúci pohyb našej planéty.

„Biela noc opäť priniesla kvalitné umenie, ktoré pritiahlo do ulíc mnoho Bratislavčanov. Veľmi sa tešíme, že vieme byť aktívnym partnerom tohto podujatia a prinášame návštevníkom vždy niečo zaujímavé. Potešilo nás množstvo stiahnutí užitočnej mobilnej aplikácie, ktorá uľahčila prechádzku mestom. A takisto z viac ako 3000 návštevníkov našej centrály, ktorým sme ponúkli výhľad na Bratislavu,“ hovorí Martina Hrivnáková, riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky, ktorá je partnerom Bielej noci už po piatykrát.

Umenie v pohybe

Obrovským zážitkom bola aj hravá animovaná prechádzka plná farieb z dielne VJ Suave (BRA), ktorú mnohí návštevníci s radosťou absolvovali v piatok, sobotu aj v nedeľu a pri každej príležitosti brazílskych umelcov obdarovali nadšeným potleskom. Hoci v sobotu a čiastočne aj v nedeľu návštevníkov prekvapil dážď a nárazový vietor, ktorý inštaláciu niektorých diel o niečo predĺžil, festival prebehol bez výraznejších organizačných problémov. Bielu noc pozitívne hodnotí aj Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislava: „Som rád, že naše mesto opäť hostilo toto podujatie. Biela noc je výnimočná akcia. Potvrdilo sa to aj tento ročník. Bolo výborné sledovať v uliciach Bratislavy množstvo ľudí, ktorí si počas celého víkendu pozerali pamiatky a umelecké diela inak ako bežne. Takéto podujatia obohacujú život v meste a prinášajú úplne iný pohľad na verejné priestory. Už teraz sa teším na ďalší ročník,” dodáva Vallo.

Sila domácej scény

Popularite sa tešili aj mnohé diela domácich tvorcov. Návštevníci sa tešili z interaktívneho objektu Kalia Kataríny Komarovej, so zvedavosťou skúmali sochu Filipa Šička, fotili sa pri magickej Bráne pre Máriu Bartuszovú od Niny A. Šoškovej, pozorovali pútavú site-spefic inštaláciu Pavla Trubena, prechádzali sa dymovou scénou Lucie Luptákovej a s úžasom sledovali projekcie Borisa Vitázka, Ľubomíra Slovinského, Veroniky Kocourkovej, Mateja Černušáka a mnohých ďalších. Slovenskí tvorcovia sa rovnako predstavili aj prostredníctvom živých performance, ktoré mali tento rok v programe svoje dôležité miesto. Vidieť sme mohli Dorotu Sadovskú zahalenú v plastoch medzi interaktívnymi robotmi či Zuzanu Husárovú a jej zvukovú poéziu v Správnej pilulke. Silvia Sviteková s kolektívom doslova ohúrili svojou pohybovou performance a na vyžiadanie divákov ju zopakovali aj v nedeľu večer počas ambientného koncertu Isobutan/Arx/mlsblk v dočasnej priehľadnej bubline. Vidieť sme mohli aj tanečno-akrobatické vystúpenie Ariadny Vendelovej s kolektívom La Lyra v korunách stromov, ktoré zožalo obrovský úspech, či fyzické divadlo K. Brestovanskej a M. Kosorína. Nočnú atmosféru výrazne obohatila svetelná scénografia Lida, ktoré žiarilo tajomnými farbami vďaka kolektívu BN Label. Tí sa postarali aj o 24 lúčov diela Play of Light, ktorou sa prvýkrát do Bielej noci zapojila budova Národnej banky Slovenska.

Biela noc aj pre najmenších

Pestrý program čakal aj najmenších návštevníkov. V dvore Primaciálneho paláca sa mohli premeniť na tajomné lesné bytosti v tieňohre Liz von Graevenitz (GB), ísť s Fest Ančou do Kina Film Europe na najlepšie autorské animované filmy pre deti či absolvovať workshop Tagtool animácie s VJ Suave (BRA). Všetky generácie tiež každý večer po zotmení rozosmievalo svojimi komentármi či grimasami animované Slnko slovenského autora Mateja Mazáka (Matje!).

Festival sa po úspešnom bratislavskom víkende presúva do Košíc, kde rozžiari mesto od 4. do 6. októbra 2019.

