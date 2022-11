Viskupič zo SaS zahlasuje za odvolanie Mikulca. Nový minister bude svoju prácu vykonávať lepšie, odôvodnil

Poslanec Národnej rady (NR SR) a predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) zahlasuje za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Uviedol to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Prácu bude vykonávať lepšie

Dodal, že to nerobí preto, aby sa k moci opäť dostala opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ale preto, aby do funkcie šéfa vnútra nastúpil nový minister, ktorý podľa Viskupičových slov bude svoju prácu vykonávať lepšie ako Mikulec.

Poslanec je presvedčený, že takto budú rýchlejšie a efektívnejšie postupovať vo vyšetrovaniach korupčných káuz. Zároveň uviedol, že každý poslanec zo SaS bude hlasovať podľa vlastného uváženia.

„Aktuálna migračná kríza je vážnym problémom a je zrejmé, že určite by sa dala zvládnuť výrazne lepšie. Zachytili sme veľa signálov z Českej republiky, a vôbec našich okolitých krajín, že naše ministerstvo to nerobí dobre,“ tvrdí Viskupič.

Hlasovanie sa presunulo

Dodal, že ak opozícia chce naozaj odvolať Mikulca z funkcie a neberie to len ako divadlo, dáva zmysel hlasovať, keď je plénum plné poslancov.

„Hlasovanie o odvolaní sa presunulo, ale nie na začiatok riadnej parlamentnej schôdze 29. novembra, ako je to obvyklé, ale na 1. decembra. Myslím si, že to je preukázanie toho, aké typy obchodov medzi sebou koalícia a ďalší poslanci majú. Vytvorilo to priestor na špinavé dohody,“ myslí si Vyskupič.

Mimoriadna parlamentná schôdza k odvolaniu ministra vnútra Romana Mikulca sa konala v utorok 15. novembra. Poslanci však nerozhodli o jeho odvolaní, keďže parlament nebol uznášaniaschopný. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) prerušil schôdzu a jej pokračovanie určil na štvrtok 1. decembra o 11:00.