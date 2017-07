Víťazom ankety Homofób roka je Hrnko, v prvej trojke aj Sulík s Matovičom

BRATISLAVA 11.júla (WebNoviny.sk) – Víťazom 5. ročníka ankety o anticenu Homofób roka sa stal poslanec NR SR a podpredseda SNS Anton Hrnko.

O výsledku ankety agentúru SITA informoval riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher. Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 20 000 ľudí. Do hlasovania na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako ako do nominačného procesu.

Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii (IDAHO) Inštitút ľudských práv (IĽP) a nezisková organizácia Dúhové Slovensko.

“Počet hlasujúcich sa z roka na rok zvyšuje, oproti minulému roku sme zaznamenali nárast takmer o 20 percent. Zaznamenali sme dokonca aj pokus o manipuláciu hlasovania a museli sme zvýšiť bezpečnosť našej webovej stránky. Na druhej strane je smutné, že výroky, ktoré sa na základe podnetov verejnosti do ankety dostali, sa presúvajú k tzv. mainstreamovým politikom. Poraziť silnejúci extrémizmus nemožno jeho napodobňovaním. Politici a političky, ktoré o sebe tvrdia, že sú proti takýmto prejavom, by nemali prispievať k šíreniu nenávisti voči menšinám vo verejnom diskurze,” vyhlásil Weisenbacher, ktorý je i spoluzakladateľom Dúhového pochodu.

Fico na piatom mieste

Hrnka za homofóba označilo 34 percent opýtaných. Hrnko vyvesenie dúhovej vlajky, ktorým sa naša ambasáda v Budapešti pridala k ostatným ambasádam EÚ na podporu tamojšieho dúhovému pochodu, nazval „pornografiou“.

Druhé miesto s 29 percentami získal europoslanec a predseda SaS Richard Sulík. Ten vyhlásil, že „keby tu žili len homosexuáli, zanikneme v priebehu jednej generácie“. Tretí sa umiestnil so 16 percentami líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý na adresu aktivistov, upozorňujúcich na jeho opakované porušenie ústavného zákona, povedal: „vraj jeden je homosexuál a druhý, teda druhá, je lesba“.

Štvrté miesto v ankete o anticenu Homofób roka sa ušlo s 12 percentami hlasov bývalému politikovi Danielovi Lipšicovi, za výrok: „V Európe sa trend obmedzovania slobody prejavu orientuje na tri oblasti, kde prebiehajú trestné stíhania. Po prvé ide o kritiku homosexuálnych zväzkov, po druhé o kritiku islamu a po tretie kritiku liberálnych interrupčných zákonov“.

Päticu “ocenených” s 9 percentami uzavrel premiér Robert Fico za slová na zjazde eurosocialistov: „Trápili ma len s dvoma témami socialistickí poslanci Európskeho parlamentu, jedna téma homosexuáli a druhá téma moslimovia“.

Trofejou je štylizovaný piktogram

Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4%, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. Autorom je známy dizajnér Maroš Schmidt, ktorý ju vytvoril bez nároku na honorár. Organizátori ankety sa ju pokúsia víťazovi odovzdať, no podľa vlastných slov nerátajú s ústretovosťou.

V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok “o topení gejov”, Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík či predseda extrémistov Marian Kotleba. Cenu si však odmietli prevziať.

„Nevieme, či je to zo strany týchto ľudí prejav pokory, alebo, naopak, arogancie, no množstvo hlasujúcich v tejto ankete by malo byť dostatočným dôvodom na zamyslenie. Verejne známe osoby svojimi výrokmi vytvárajú v spoločnosti normy toho, čo je považované za prípustné a čo nie. Mali by teda dôsledky svojho správania dôkladne zvažovať,“ povedala Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.