Vittek ukončil kariéru s trofejou nad hlavou, Semeník môže zavolať a poďakovať Šporarovi

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – V znamení majstrovských osláv, veľkolepej rozlúčky s legendou aj dorovnania streleckého rekordu sa niesol posledný zápas sezóny vo futbalovej Fortuna lige 2018/2019 na Tehelnom poli.

Po piatkovom víťazstve majstrovského ŠK Slovan Bratislava nad ŠKF iClinic Sereď (3:1) v 10. kole nadstavbovej časti o titul nastal moment, na ktorý všetci hráči najviac čakali – odovzdávanie trofeje. Hoci mali „belasí“ majstrovskú istotu už šesť kôl pred koncom, do zápasu chceli vstúpiť naplno. Mali totiž hneď dvojnásobnú špeciálnu motiváciu – Andraž Šporar mohol prekonať strelecký rekord Róberta Semeníka ešte zo sezóny 1995/1996. Do súťažného zápasu navyše po takmer ročnej pauze nastúpila klubová legenda Róbert Vittek, ktorý mohol dať pri kariérnej derniére svoj gól s poradovým číslom 100 v drese bratislavského klubu.

Šporar vyrovnal rekord

„Zápas sme nebrali ako formalitu pred majstrovskými oslavami. Chceli sme pomôcť Andražovi k vyrovnaniu rekordu aj Robovi k stému gólu. Z našej strany vládne v rámci celej sezóny spokojnosť, pretože bola v našom podaní dominantná. Vyhrali sme s veľkým bodovým odstupom, strelili sme najviac gólov a máme aj najviac víťazstiev, takže sme právom tam, kde sme,“ hodnotil sezónu po poslednom zápase sezóny na tlačovej konferencii tréner Martin Ševela.

Slovanisti celkovo v sezóne nazbierali až 80 bodov a na druhý FC DAC 1904 Dunajská Streda nazbierali priepastný náskok 17 bodov.

Istý rekord však ŠK Slovan neprekonal, iba ho dorovnal. Keď Šporar napol sieť v 55. min, bol to presný zásah s poradovým číslom 29. Pred 23 rokmi zaznamenal rovnaký počet presných zásahov spomenutý Semeník v drese 1. FC Košice. Kanonierovi zo Slovinska sa napriek ďalšej snahe nepodarilo pridať rekordný 30. gól. „Konečne som ho vyrovnal, otázky ohľadom neho sa ťahali už 10 zápasov. Chcel som dať ešte jeden, ale nerozmýšľal som celý týždeň iba o tom, že musím dať dva góly. Nie je také jednoduché ich dávať, ako si ľudia myslia. Nemrzí ma však, že nemám nový rekord,“ poznamenal v mixzóne Šporar. Myslí si, že radosť môže mať teraz aj on, aj Semeník. „Obidvaja sme spokojní. Dlho nebol nik blízko rekordu a aj ja, aj ‚mistr‘ Semeník sme určite spokojní. Teraz máme dvoch rekordérov. Ak teda chce, nech mi zavolá a poďakuje, že som ho neprekonal,“ zažartoval 25-ročný zakončovateľ, ktorý plánoval pozvať

spoluhráčov na znak vďaky na večeru.

Vittek nestrelil gól s poradovým číslom 100

Majstrovský večer na Tehelnom poli napriek možnému novému rekordu patril inému mužovi. Róbert Vittek nastúpil na svoj 180. súťažný zápas v drese futbalového Slovana. Práve v tomto klube začínal bývalý reprezentant SR svoju úspešnú kariéru (1999-2003).

Po dlhšom pôsobení v zahraničí sa do klubu vrátil v rokoch 2013-2016 a 2017-2018. Fanúšikovia na štadióne mohutne skandovali jeho meno a 37-ročný útočník si tento moment nesmierne užíval. „Veľká vďaka vedeniu Slovana. Splnili mi posledný cieľ, čo som mal. Futbal mi veľmi chýbal a dúfal som, že sa niečo takéto nájde. Som rád, že na mňa nezabudli, hoci som všetky roky nestrávil v Slovane. Pri nástupe to bolo skvelé a som vďačný fanúšikom, ktorí mi dopriali tento zážitok,“ vyjadril sa Vittek, ktorý na ihrisko nastúpil v 75. min.

V meraní síl proti Seredi si vypracoval aj jednu gólovú šancu, ktorú však nepremenil. Ak by sa tak stalo, dal by svoj gól s poradovým číslom 100 za bratislavský Slovan. Takto mu ich zostalo „iba“ 99. To ho však nezarmútilo. „Tých 100 gólov som dal dávno, toto by bolo čisto iba pre Slovan, nemal som to v hlave. Pred zápasom som bol nervóznejší, hlavne som nechcel nikoho sklamať a zraniť sa. Všetko napokon bolo fajn, fanúšikovia ma prijali dobre a odohral som presne 15 minút, ako sme sa aj dohodli,“ poznamenal Vittek, ktorý nad hlavu taktiež zodvihol majstrovskú trofej, zrejme najľahšie získaný majstrovský primát v kariére. „Medaila má pre mňa veľkú hodnotu. Neviem či sa to niekomu podarilo tak rýchlo ako mne. Nerobím si však na tom žiadne zásluhy,“ doplnil 81-násobný bývalý reprezentant SR.Ffut