Americká vláda chce zakázať čínske aplikácie, komunistická strana z nich má čerpať súkromné informácie

Spojené štáty zvažujú zakázanie čínskych aplikácií sociálnych médií vrátane obľúbeného TikToku. V pondelok to v rozhovore s Laurou Ingraham z Fox News naznačil americký minister zahraničia Mike Pompeo s tým, že to berú „veľmi vážne“.

Podľa šéfa americkej diplomacie by si ľudia mali sťahovať čínske aplikácie, ak chcú ich „súkromné informácie v rukách čínskej komunistickej strany“.

Minister sa na margo čínskych aplikácií vyjadril v čase zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Pekingom, ktoré sa pretavilo do viacerých oblastí vrátane obchodu, národnej bezpečnosti a technológií.

Prioritou je bezpečnosť

Hovorca TikToku v reakcii na Pompeovo vyjadrenie povedal, že „TikTok vedie americký výkonný riaditeľ a má stovky zamestnancov a kľúčových lídrov v oblasti bezpečnosti, zabezpečenia, výrobkov a verejnej politiky tu v USA“.

„Nemáme vyššiu prioritu ako je propagácia bezpečného a zabezpečeného používania aplikácií pre našich používateľov. Čínskej vláde sme nikdy neposkytli používateľské údaje, ani by sme to neurobili, keby nás o to požiadali,“ dodal tiež hovorca.

Hrozba z Číny

Spoločnosť TikTok, ktorú vlastní firma ByteDance sídliaca v Pekingu, čelí opakovanej kritike zo strany amerických politikov, podľa ktorých pre svoje väzby na Čínu predstavuje hrozbu.

Podľa nich by spoločnosť mohli prinútiť „podporovať a spolupracovať so spravodajskými službami kontrolovanými čínskou komunistickou stranou“. TikTok obvinenia odmieta.

Čínsky pôvod už viedol k zákazu TikToku a ďalších známych aplikácií v Indii, ktorá má s Čínou v súčasnosti napäté vzťahy pre sporný himalájsky región. Podľa tamojšej vlády predstavujú hrozbu pre suverenitu a integritu krajiny.