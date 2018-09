Vláda by mala rozhodnúť o zmenách pri voľbe policajného prezidenta a šéfa inšpekcie

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Najdôležitejším bodom stredajšieho rokovania vlády SR by mohli byť zmeny pri voľbe prezidenta Policajného zboru SR a šéfa policajnej inšpekcie.Zatiaľ však nie je zrejmé, či bude tento bod zaradený na stredajšie zasadnutie.

Voľba šéfa polície už raz bola zaradená do programu rokovania kabinetu Petra Pellegriniho (Smer-SD), ale následne bola stiahnutá, aby mohlo Ministerstvo vnútra SR zapracovať ešte niektoré zmeny.

Funkčné obdobie policajného prezidenta

Novela by mohla paradoxne prejsť rokovaním vlády SR bez toho, aby bola presne definovaná dĺžka funkčného obdobia nového šéfa polície. Ešte počas víkendu túto možnosť pripustil premiér Peter Pellegrini v diskusnej relácii V politike televízie TA3.

Podľa novely z rezortu vnútra by mohol po novom policajného prezidenta vymenovať do funkcie minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má podľa novely sedem členov.

Zmeny sa dotknú aj pozície šéfa inšpekcie

Ak vláda novelu schváli, bude musieť minister vnútra v prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie svoj návrh odôvodniť a následne ho musí odporučiť parlamentný brannobezpečnostný výbor aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.

Pokiaľ ministri novelu odobria, zmeny sa dotknú aj pozície šéfa policajnej inšpekcie. „Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra vnútra SR na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie,“ uvádza sa v novele.