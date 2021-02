Vláda ukrátila desaťtisíce ľudí o vyššie mzdy, Machyna s prijatou novelou zákona nesúhlasí

Vládna koalícia obrala 90-tisíc zamestnancov o možnosť zvýšiť ich mzdy a získať ďalšie benefity. Na piatkovej tlačovej besede to povedal predseda odborového zväzu (OZ) Kovo Emil Machyna. Parlament totiž vo štvrtok schválil zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní.

Z tohto zákona sa od začiatku marca tohto roka vypúšťajú ustanovenia, podľa ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou takouto zmluvou. Podľa Machynu sa to negatívne dotkne zamestnancov v strojárskom, hnutníckom a elektrotechnickom priemysle.

„Je to len tlak na to, aby sa oslabili pozície odborov,“ zdôraznil Machyna. Kritizuje tiež zmeny v zákone o tripartite, podľa ktorých majú zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade SR po novom zastupovať okrem Konfederácie odborových zväzov SR ďalšie dve odborové organizácie. „Je to len preto, že sa minister Krajniak urazil na to, že sme nesúhlasili s jeho návrhom minimálnej mzdy,“ tvrdí šéf OZ Kovo.

Demontáž sociálneho štátu

Podľa neho sa na Slovensku začína demontáž sociálneho štátu. Ak by podľa Machynu nebola pandémia a neplatil by zákaz vychádzania, odborári by boli v uliciach. „Kováci aj ďalšie odborové zväzy by protestovali proti tým veciam, ktoré sa prijali,“ dodal Machyna.

Zamestnancov aj zamestnávateľov budú v tripartite zastupovať najmenej po tri subjekty. Ak ďalšie subjekty nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR, ďalší zástupca zamestnancov alebo zamestnávateľov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov. Po vstupe do rady bude miesto takého člena garantované na 12 mesiacov.

Ak sa po roku garantovaného členstva iné subjekty budú domnievať, že majú väčšiu reprezentatívnosť ako niektorý člen tripartity, budú môcť požiadať o vstup do HSR. V prípade sporu o členstvo v tripartite rozhodne rozhodca. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorou sa mení aj zákon o tripartite. Zmeny vo štvrtok schválil parlament.

Záujmy zamestnancov háji len jedna organizácia

Zámer meniť zákon o tripartite predstavil minister práce Milan Krajniak vlani po augustovom rokovaní tripartity. Reagoval tak na neústupčivý prístup predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR pri rokovaniach o minimálnej mzde. Predstavitelia KOZ opustili rokovanie tripartity a prerušili sociálny dialóg.

Ako vtedy na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško, reagovali tým na konanie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania len zástupcov zamestnávateľov. Predstavitelia KOZ dokonca vlani v októbri podali na Krajniaka podnet na Generálnu prokuratúru SR pre porušovanie zákonov.

Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.