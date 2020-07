Taliansko žiada od Európskej komisie, aby zabránila ľudom s Covid-19 pricestovať do únie

Taliansko vyzvalo Európsku komisiu (EK), aby zaviedla lepšie a koordinovanejšie opatrenia, ktoré by zabránili pasažierom s koronavírusom pricestovať do Európskej únie. Apel prišiel po tom, čo najmenej 36 z 274 pasažierov letu z Bangladéša malo po prílete do Ríma pozitívne testy.

Žiadosť o nové preventívne opatrenia

Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza preto navrhol komisii, aby zaviedla „nové dôsledné preventívne opatrenia”.

List zaslal v stredu eurokomisárke pre zdravie Stelle Kyriakidesovej a ministrovi zdravotníctva Nemecka, ktoré v súčasnosti drží rotujúce predsedníctvo Európskej únie.

Ako Speranza napísal, lepšie koordinované opatrenia EÚ by boli „efektívnejšou zárukou cieľa“, ktorým je zabrániť rozptyľovaniu nákazy zo zahraničia.

Zrušené lety z Bangladéša

Taliansko, ktoré bolo prednedávnom európskym epicentrom pandémie, zrušilo v utorok všetky lety z Bangladéša, odkiaľ prileteli najmenej tri desiatky nakazených. Na výsledky testov ďalších asi 160 pasažierov sa stále čaká.

Ďalšiu koncentráciu nákazy spájanú s bangladéšskym pracovníkom registrujú pri Ríme, kde zaznamenali okolo dvanásť prípadov infekcie.