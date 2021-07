Vlajkovou loďou klimatickej reformy EÚ je systém obchodovania s emisnými kvótami

Vlajkovou loďou klimatickej reformy Európskej únie (EÚ) je systém obchodovania s emisnými kvótami. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal odbor komunikácie rezortu. Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55.

Nový emisný systém

Nový emisný systém počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 61 percent namiesto pôvodných 43 percent. Veľké výrobné podniky si v prípade prekročenia povoleného množstva vypúšťaných emisií museli na každú tonu vypúšťaných emisií kupovať takzvané emisné povolenky.

Táto povinnosť by sa od roku 2023 mala vzťahovať aj na sektor námornej dopravy a od roku 2026 aj na sektory budov a cestnú dopravu, k čomu však Slovensko požaduje ďalšie diskusie.

Balík Fit for 55

Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne prehodnocujú klimatické a energetické právne predpisy. Počíta so zavedením uhlíkového cla, ktorým budú zdaňované vybrané dovezené výrobky do EÚ na základe ich emisnej náročnosti.

V prvej fáze v rokoch 2023 až 2025 by sa malo clo uplatňovať v sektoroch na výrobu cementu, elektriny, hnojív, železa, ocele a hliníka. Zoznam komodít, za ktoré budú krajiny mimo EÚ platiť uhlíkové clo sa môže časom ešte rozšíriť.

Posudky a diskusie

Legislatívny balík ešte posúdia členské štáty v Rade EÚ, ako aj v gestorských výboroch Európskeho parlamentu. Debatovať o ňom bude aj Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.

Cieľom balíka Fit for 55 je do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 percent v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. O balíku na dnešnom rokovaní vlády diskutovali aj slovenskí ministri.