Vlhová dostala pochvalu od Shiffrinovej. Slovenka prezradila svoje ciele, chce najmä uspieť na zimnej olympiáde

Nechýbalo veľa a Petra Vlhová by pripravila Mikaelu Shiffrinovú o neporaziteľnosť na domácom snehu v slalome.

Po prvom kole nedeľňajších pretekov Svetového pohára v Killingtone Slovenka viedla nad Američankou o dve desatiny sekundy a po dvoch víťazných zárezoch z fínskeho Levi sa hotovala dovŕšiť víťazný slalomový hetrik.

Veľká chyba v druhom kole, po ktorej na sekundu stratila rýchlosť, ju napokon stála možný triumf. V cieli sa však tešila aj z druhého miesta za veľkou americkou rivalkou.

Chyby sa stávajú

„Je to šport, a keď riskujete, chyby sa stávajú. Som šťastná aj z druhého miesta, hoci som v Killingtone skončila druhá už po štvrtý raz. Je to oukej, lebo to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Veľa nechýbalo a ocitla by som sa mimo trate,“ uviedla Petra Vlhová pre americké médiá.

Na otázku, s akým cieľom vstupovala do pretekov v Killingtone, kde dosiaľ v najtočivejšej disciplíne zjazdového lyžovania víťazila iba Shiffrinová, 26-ročná Liptáčka odpovedala: „Od rána som sa cítila dobre a chcela som vyhrať. Stále sa snažím jazdiť čo najrýchlejšie, maximálne do toho tlačiť a urobiť všetko na trati čo najlepšie.“

S Vlhovou je to najväčšia možná šou

Shiffrinová sa piatym víťazstvom v slalome v Killingtone sa v istej štatistike dotiahla práve na Vlhovú a aj Švédku Anju Pärsonovú, ktorá už dávnejšie ukončila svoju úspešnú kariéru. Oficiálny web FIS pripomína, že Pärsonová v slovinskom Maribore a Vlhová nedávno vo fínskom Levi dosiahli po päť slalomových triumfov v rovnakom dejisku pretekov SP.

„Každý, kto sa pozeral na tieto preteky, musel si to užívať. Skvelá atmosféra, ale aj skvelé lyžovanie. S Vlhovou je to vždy najväčšia možná šou v našom športe. Ona nielen tvrdo pracuje a dobre lyžuje, ale myslí aj na jemné detaily. Ona a jej tím už dnes majú všetko, čo potrebujú, preto naďalej posúvajú svoje hranice. Ja sa so svojím tímom snažím o to isté. Každé preteky sú pre nás dve veľkou skúškou s množstvom nervov,“ skonštatovala Shiffrinová pochvalne na adresu Vlhovej.

Majú veľký náskok pred súperkami

V úvodných troch slalomoch novej sezóny dvakrát zvíťazila Vlhová pred Shiffrinovou a raz Shiffrinová pred Vlhovou. V hodnotení disciplíny si už teraz obe vytvorili veľký náskok pred súperkami. Tretia Nemka Lena Dürrová zaostáva za Vlhovou o 115 a za Shiffrinovou o 95 bodov.

Slovenka však odmieta špekulácie, že táto sezóna v slalome bude len o nich dvoch. „Nie je to len o mne a Mikaele. Je tu veľa dobrých dievčat a pred nami ešte množstvo pretekov. Treba si udržať chladnú hlavu a pokojnú myseľ,“ podotkla Vlhová.

Ciele Vlhovej

Američania sa obhajkyne veľkého glóbusu vo Svetovom pohári spýtali aj na ciele v aktuálnej – olympijskej sezóne a Vlhová zopakovala už známe fakty.

„Platí to, čo som povedala pred začiatkom sezóny. Sústredím sa vo Svetovom pohári na slalom a obrovský slalom a najmä chcem uspieť na zimných olympijských hrách. Ak by som po nich ešte zostala v hre o veľký glóbus, išla by som do toho. Teraz to však nie je moja priorita.“

Slovenka na záver potvrdila, že najbližšie preteky SP v závere tohto týždňa v kanadskom Lake Louise budú bez nej. Ženy by tam mali absolvovať úvod sezóny v rýchlostných disciplínach, konkrétne dvakrát zjazd a raz super G.

Namiesto toho zostane Vlhová ešte pár dní trénovať v USA. Po návrate do Európy bude Svetový pohár žien pokračovať 11.- 12. decembra vo švajčiarskom St. Moritzi, kde prídu na rad dve podujatia v super G.