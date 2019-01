Vlhová je po prvom kole slalomu tretia, Schiffrinová jej ušla o sekundu a patrí jej prvenstvo

aktualizované 5. januára, 14:48

ZÁHREB 5. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je tretia po 1. kole sobotňajšieho slalomu v chorvátskom Záhrebe v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Suverénnou líderkou je americká favoritka Mikaela Shiffrinová, ktorá má náskok 1,15 s pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Vlhová zaostáva o ďalších 19 stotín sekundy, čiže na Shiffrinovú nabrala manko 1,34 s.

Shiffrinová to všetkým ukázala

Vlhová sa vo svojej piatej účasti v Záhrebe (bola tu už druhá aj štvrtá) predstavila s číslom 5 na hrudi a po prvých dvoch medzičasoch viedla. V nesmierne náročnom cieľovom svahu však mierne stratila rýchlosť a nestačila na dovtedy vedúcu Holdenerovú. Až po Vlhovej sa na zmrznutú trať nad chorvátskou metropolou vydala americká favoritka číslo 1 Shiffrinová a všetkým ukázala, prečo v tejto sezóne v najtočivejšej disciplíne ešte nenašla premožiteľku.

Neohrozená líderka celkového poradia SP na najdlhšej slalomovej „piste“ vo Svetovom pohári ako jediná dosiahla čas pod 1 minútu a pred druhým kolom si utvorila komfortný náskok. „Milujem tento ľadový podklad,“ povedala v cieli 1. kola usmiata Shiffrinová.

Nič nie je stratené

„Nemôžem byť spokojná, keďže mi Mikaela ušla o sekundu. Najviac som stratila v spodnej časti. Vrchnú časť aj stred som mala rýchly. Spodnú časť treba zájsť v druhom kole trochu lepšie. Trať je veľmi ťažká. Je ľadová aj veľmi dlhá, treba nabrať sily a bojovať,“ uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá akreditované v Záhrebe. Na otázku, ako sa cítila pred pretekmi, odpovedala: „Cítila som sa dobre čo sa týka lyží a mala som aj dobré rozjazdenie. Každé preteky sú iné. Nič nie je stratené, máme ešte druhé kolo pred sebou. Budem sa snažiť ísť naplno a potom uvidíme.“ Pre RTVS priznala minimálne únavu.

„Som mierne unavená, máme náročný program. Snažím sa sústrediť na svoje výkony. Musím ešte bojovať, máme pred sebou aj ďalšie preteky. Oddychovať budeme až po nich,“ pokračovala 23-ročná Liptáčka. V štartovnej búdke tentoraz chýbal po jej boku brat Boris. Dôvodom je choroba. „V noci ho skolila viróza, je na infúziách v nemocnici. Verím, že sa jeho stav zlepší,“ dodala Vlhová.

Nie ideálny zdravotný stav

Na kopci Sljeme nad Záhrebom sa tradične koná prvý novoročný špeciálny slalom SP žien. Slovenka Petra Vlhová sa predstavila iba päť dní po triumfe v paralelnom slalome v nórskom Osle a osem dní po senzačnom víťazstve v obrovskom slalome v rakúskom Semmeringu.

Slovenská reprezentantka pred pretekmi pre únavu a nie ideálny zdravotný stav vynechala posledný tréning, ale podľa jej trénera Livia Magoniho mala byť dostatočne silná, aby útočila na popredné pozície. Práve Magoni bude staviteľom druhého kola slalomu na zjazdovke Crveni Spust s prevýšením 220 m. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 16.00 h.

Budem bojovať, všetko je ešte otvorené

Prvé kolo absolvovalo dovedna 65 pretekárok. Ďalšia slovenská reprezentantka už medzi nimi nefigurovala. V cieli bolo klasifikovaných 54 slalomárok. Podľa očakávania náročný záhrebský slalom priniesol veľké odstupy. Desiata po prvom kole, Rakúšanka Katharina Truppeová, zaostala o vyše 3 sekundy a posledná s istotou postupu, čiže tridsiata, Nórka Kristine Gjelsten Haugenová, bola za Shiffrinovou o 4,78 s.

Staviteľom 2. kola slalomu v Záhrebe je Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni. Slovenka nechcela polemizovať o tom, či to bude pre ňu výhoda. „Dúfam, že to postaví dobre. Po druhom kole budem môcť povedať, či mi to vyhovovalo alebo nie. Budem bojovať, všetko je ešte otvorené,“ rozlúčila sa Vlhová.