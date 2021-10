Vlhová pomýšľa na olympijskú medailu. Nový tréner jej vyhovuje, porovnávať s Magonim ho však odmieta

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová vstupuje do desiatej sezóny vo Svetovom pohári, ale tentoraz prvýkrát ako obhajkyňa celkového triumfu vo Svetovom pohári a tiež so spoločnosťou Niké ako s generálnym partnerom. Vlhová má aj podstatnú zmenu vo svojom zázemí – talianskeho odborníka Livia Magoniho po piatich rokoch vymenila za nového trénera – Švajčiara Maura Piniho.

Spoločne chcú nadviazať na úspechy z minulosti, aj keď konkrétne ciele a čísla 12 dní pred štartom sezóny 2021/2022 v rakúskom Söldene neprezradila.

Niektoré preteky pravdepodobne vynechá

„Idem do sezóny ako víťazka Svetového pohára a uvedomujem si, že je to niečo iné. Musím sa sústrediť sama na seba a neriešiť, čo sa deje okolo mňa. Budem chcieť vydať zo seba maximum, aby to dopadlo čo najlepšie. Čo sa týka trénerov, som spokojná so zmenou, ktorú som urobila. Nechcem však porovnávať toho predchádzajúceho so súčasným,“ uviedla Petra Vlhová na pondelkovom stretnutí s novinármi v Bratislave.

„Fyzicky sa cítim silnejšia ako vlani, ale to nie je záruka toho, že budem zasa víťaziť. Urobím však maximum. Teším sa na sezónu,“ zdupľovala 26-ročná Liptáčka.

V sezóne 2020/2021 Vlhová absolvovala všetkých tridsaťjeden pretekov Svetového pohára, ktoré ženy odjazdili. Pripísala si šesť víťazstiev a celkovo desať pódiových umiestnení, čo jej vynieslo historický zisk veľkého glóbusu ako prvej Slovenke v histórii.

V medzisezónnom období viackrát naznačila, že chce ubrať z tempa a najmä niektoré rýchlostné disciplíny určite v najbližšej sezóne vynechá zo svojho programu. Tobôž ak okrem Svetového pohára sa bude musieť skoncentrovať aj na druhý vrchol, ktorým budú vo februári 2022 zimné olympijské hry v Pekingu.

Olympiáda je veľkou výzvou

„Ešte sme sa nerozhodli, ktoré preteky absolvujem a ktoré vynechám. Budeme to riešiť počas sezóny za pochodu. Určite však neodjazdím všetky. V lete sme sa viac zameriavali na technické disciplíny, ale trénovala som aj rýchlostné,“ zdôraznila Vlhová.

V zbierke úspechov má šesť medailí z majstrovstiev sveta (1-4-1) a okrem veľkého z uplynulej zimy aj dva malé glóbusy za celkový triumf vo Svetovom pohári v slalome a paralelných disciplínach zo sezóny 2019/2020. Zimnú olympiádu v Pekingu, pochopiteľne, vníma ako veľkú výzvu.

„Netajím sa tým, že mi ešte chýba olympijská medaila. Dávam do lyžovania maximum a s mojím tímom urobíme všetko, aby sa aj tento môj sen stal skutočnosťou,“ uzavrela slovenská lyžiarska šampiónka.