Vo veku 27 rokov zomrel jeden z členov kapely IMT Smile

Vo veku 27 rokov zomrel Peter Bartoník, basgitarista kapely IMT Smile.

„Je nám to nesmierne ľúto, bude nám všetkým veľmi chýbať. Myslíme na Tvojich rodičov, sestry a všetkých, ktorí Ťa mali radi tak ako my. Peťo, si skvelý chlapec a ďakujeme Ti za to, že si bol súčasťou našich životov,“ uviedli členovia kapely v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

„Spomienka na Teba nám tu ostáva aj v piesňach, ktoré si mal tak rád. Pri ich nahrávaní a koncertovaní sme spolu prežili množstvo nádherných chvíľ. Ďakujeme Ti. Odpočívaj v pokoji,“ dodali.