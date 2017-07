Vo veku 39 rokov zomrel herec Nelsan Ellis, zlyhalo mu srdce

NEW YORK 9. júla (WebNoviny.sk) – Na zlyhanie srdca zomrel v sobotu v New Yorku filmový a seriálový herec Nelsan Ellis, známy najmä zo seriálu televízie HBO True Blood: Pravá krv (2008 – 2014). Ellis sa dožil len 39 rokov. O úmrtí informovala jeho manažérka Emily Gerson Saines.

Nelsan Ellis sa narodil v roku 1977 v meste Harvey v americkom štáte Illinois. Zažiaril nielen v seriáli True Blood: Pravá krv, za účinkovanie v ktorom získal aj ocenenie Satellite Award za najlepšieho herca vo vedľajšej role seriálu za rok 2008, ale aj vo viacerých celovečerných filmoch.

Ellis okrem iného stvárnil Martina Luthera Kinga v dráme Komorník z roku 2013 a v životopisnej snímke Get On Up – Príbeh Jamesa Browna (2014) si zahral spevákovho najlepšieho priateľa a muzikantského kolegu Bobbyho Byrda. Predstavil sa aj vo filmoch Stanfordský väzenský experiment z roku 2015 či Expres (2008) o hráčovi amerického futbalu Erniem Davisovi.