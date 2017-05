Vo veku 69 rokov zomrel hudobník Gregg Allman, bývalý manžel Cher

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Vo veku 69 rokov zomrel americký hudobník Gregg Allman. Niekdajší spevák, gitarista a klávesák už nefungujúcej kapely The Allman Brothers Band naposledy vydýchol v sobotu v jeho dome v meste Savannah v Georgii. Smutnú správu potvrdili zástupcovia zosnulého prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

“Stratil som dobrého priateľa a svet prišiel o úžasného hudobného priekopníka. Mal veľmi láskavú dušu a ten najlepší smiech, aký som kedy počul. Vrúcne miloval svoju rodinu, spoluhráčov a tiež jeho výnimočných fanúšikov. Gregg bol skvelý partner a ešte lepší kamarát. Bude nám chýbať,” uviedol v stanovisku hudobníkov manažér Michael Lehman.

Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa

Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa, no muzikant v posledných rokoch bojoval s viacerými zdravotnými problémami. Tento rok v marci zrušil bez odôvodnenia všetky naplánované koncerty. Takisto vlani v auguste z vážnych zdravotných dôvodov zrušil 28 vystúpení. Na pódiá sa vrátil v októbri a následne odvolal zimné koncerty.

Muzikant zažil podobnú situáciu aj v roku 2011, keď musel pre zdravotné komplikácie zrušiť zvyšok turné. Po transplantácii pečene z roku 2010 sa totiž u neho objavili respiračné ťažkosti, ktoré si vyžiadali operáciu pľúc. Bojoval tiež s hepatitídou C, ktorou sa nakazil prostredníctvom tetovacej ihly.

Na úmrtie reagovala aj exmanželka Cher

Na úmrtie muzikanta už reagovalo prostredníctvom sociálnych sietí niekoľko osobností. “Odpočívaj v pokoji Gregg Allman, lásku a pokoj jeho rodine,” uviedol bývalý bubeník legendárnych The Beatles Ringo Starr. Speváčka Cher, ktorá bola v období 1975 až 1979 Allmanovou manželkou, napísala, že nedokáže slovami vyjadriť, čo cíti. Zo vzťahu dvojice pochádza syn Elijah Blue. Allman sa celkovo oženil šesťkrát a zanechal po sebe dovedna päť detí.

Gregory LeNoir “Gregg” Allman sa narodil 8. decembra 1947 v Nashville. Bol jedným zo zakladajúcich členov spomínanej The Allman Brothers Band, ktorá vznikla v roku 1969 na Floride. Debutovali v tom istom roku eponymným albumom, no väčší úspech zaznamenali s nahrávkou Brothers And Sisters (1973) a hitom Ramblin’ Man. Formácia sa však na vrchole kariéry musela vyrovnať s tragickými udalosťami.

V roku 1971 zahynul pri nehode na motocykli ich gitarista a Allmanov brat Duane a o rok neskôr sa rovnakým spôsobom neďaleko miesta Duaneovej smrti zabil i basgitarista Berry Oakley. V roku 1976 sa rozpadli, no onedlho sa dali opäť dohromady a v rôznych zostavách a s viacerými prestávkami hrali až do roku 2014. Medzi ich ďalšie štúdiovky patria napríklad Win, Lose Or Draw (1975), Enlightened Rogues (1979) alebo Where It All Begins (1994). V roku 1995 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy a v roku 2012 im udelili Grammy za celoživotné dielo.

Gregg Allman má ako sólový interpret na konte celkovo šesť štúdioviek, z ktorých najúspešnejšími sú debut Laid Back (1973), I’m No Angel (1987) a posledná Low Country Blues (2011). Magazín Rolling Stone ho vo svojom rebríčku 100 najlepších spevákov všetkých čias zaradil na 70. priečku. V roku 2012 vydal autobiografiu My Cross to Bear.

Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.