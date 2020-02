Vo vesmíre nastal enormný a silný výbuch, po ktorom zostala v kope galaxií obrovská ryha

Vedci zaznamenali dôkazy o obrovskom výbuchu vo vesmíre, ktorý bol päťkrát silnejší, ako čokoľvek, čo dosiaľ pozorovali. Ako informovali vo štvrtok, predpokladajú, že explózia pochádza z čiernej diery v kope galaxií vzdialenej asi 390 miliónov svetelných rokov.

Erupciu pôvodne vylúčili

Erupcia bola taká silná, že po nej v kope galaxií Ophiuchus ostala obrovská ryha. Vedci svoje zistenia publikovali v magazíne The Astrophysical Journal.

Prvé náznaky o výbuchu pritom objavili už v roku 2016, keď si na snímkach z röntgenového observatória Chandra všimli neobvyklý zakrivený okraj kopy galaxií Ophiuchus.

Erupciu však najprv vylúčili, vzhľadom na množstvo energie, ktoré by bolo potrebné na vytvorenie takej veľkej priehlbiny v plyne. Podľa astronómov je totiž taká veľká, že by sa do nej vošlo 15 našich galaxií Mliečna cesta.

Výbuch prirovnávajú k erupcii sopky

Nové dáta z Murchison Widefield Array (MWA) v Austrálii a Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) v Indii však potvrdili predpoklady o obrovskom výbuchu.

„V istom zmysle je tento výbuch podobný tomu, ako keď erupcia vulkánu Saint Helens v roku 1980 odtrhla vrch hory,“ vyjadrila sa Simona Giacintucci z Námorného výskumného laboratória Spojených štátov vo Washingtone, ktorá bola vedúcou autorkou štúdie.

Na lepšie pochopenie toho, čo sa stalo, sú však podľa odborníkov potrebné ďalšie pozorovania