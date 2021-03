Vodič BMW unikal pred policajtmi na diaľnicu, zastavil ho až náraz po prestrelení pneumatík (video)

Policajnú naháňačku v Bratislave ukončil až náraz po prestrelení pneumatík. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vo štvrtok krátko pred poludním bratislavskí príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) spozorovali na Hydinárskej ulici vozidlo značky BMW.

„Vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás a nepoužil smerovku pri zmene smeru jazdy. Z uvedených dôvodov sa ho policajti rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť, pričom použili výstražné svetelné a zvukové znamenia,“ uviedla polícia. Vodič však na policajnú výzvu nereagoval a začal unikať smerom na diaľnicu D4.

„Keďže aj napriek opakovaným výzvam policajtov na zastavenie vodič pokračoval v rýchlej jazde, použili policajti v zmysle zákona varovné výstrely do vzduchu,“ vysvetlila polícia. Avšak ani na výstrely vodič nereagoval a ďalej pred policajtmi unikal. „Preto následne hliadka PMJ použila aj výstrely do pneumatík unikajúceho vozidla z dôvodu zabránenia jeho ďalšiemu unikaniu,“ skonštatovala polícia.

Svoju jazdu vodič ukončil až po prestrelení pneumatík, a to nárazom do stredových zvodidiel na diaľnici D4 pri výjazde na Rovinku a Podunajské Biskupice. „Vo vozidle sa nachádzala aj ďalšia osoba mužského pohlavia. Pri služobnom zákroku neprišlo k zraneniam, ktoré by si vyžiadali lekársku pomoc. Dôvod konania vodiča a jeho spolujazdca je v štádiu šetrenia,“ uzavrela polícia.