Vodiči MHD nemôžu z vozidla vylúčiť neprispôsobivých cestujúcich, problémy vyrieši polícia

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Zamestnanci Dopravného podniku Bratislava (DPB) nemôžu z vozidla mestskej hromadnej dopravy (MHD) vylúčiť neprispôsobivého cestujúceho, môžu ho len vyzvať, aby opustili vozidlo. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Týka sa to napríklad ľudí, ktorí sú opití alebo majú špinavý odev. Ak títo ľudia ostatných cestujúcich vyrušujú, majú právo vyzvať ich, aby z dopravného prostriedku odišli

Dlhodobý problém legislatívy

„Zároveň sa môžu s takýmito problémami obrátiť na vodiča, prípadne revízora, ak sa teda vo vozidle nachádza,“ dodala Volfová s tým, že ak to oslovení cestujúci nerešpektujú, privolajú policajnú hliadku, ktorá už má právo vykázať ich z vozidla. „Je to dlhodobý problém legislatívy, s ktorým nebojujeme len my, ale aj mnohé ďalšie dopravné podniky, nielen na Slovensku ale aj v Čechách,“ spomenula hovorkyňa.

DPB na svojej oficiálnej stránke v sekcii Podnety pripomína, že cestujúca verejnosť sa veľakrát sťažuje na nepríjemnosti, ktoré spôsobuje preprava niektorých bezdomovcov vo vozidlách MHD. „Bratislavský dopravca sa snaží túto problematiku riešiť, nemá však kompetencie na to, aby mohol zasiahnuť,“ uvádza podnik. „Ak by však pri každom prípade cestujúceho bezdomovca privolali políciu, narušilo by to plynulosť cestnej premávky,“ dodali.

Prioritné kontroly vybraných spojov

Dopravný podnik vo svojom stanovisku pre agentúru SITA tvrdí, že okrem kontrol, v spolupráci s mestskou políciou organizujú aj akcie, ktoré sa zameriavajú na ľudí bez domova vo vozidlách MHD.

„Pracovníci prepravnej kontroly prioritne kontrolujú vybrané spoje MHD, hlavne v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, keď sa väčšinou títo neprispôsobiví cestujúci vo vozidlách zdržiavajú,“ pripomína DPB s tým, že každý takýto cestujúci je povinný pri kontrole preukázať sa platným cestovným lístkom.