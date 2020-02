365.bank mení komunikáciu a posiela ľudí voliť

Od zajtra a počas najbližších troch dní 365.bank zásadne a netradične mení rétoriku. V komunikácii neprezentuje žiadne produkty, namiesto toho vyzýva ľudí, aby išli voliť. Ísť voliť je totiž podľa nej dôležitejšie, než riešiť výšku úrokových sadzieb na sporení či predbiehať sa s ostatnými bankami, ktorá je najlepšia.

„V 365.bank sme presvedčení, že značky, ktoré majú veľký dosah na verejnosť, by sa nemali prezentovať len svojimi produktmi, ale aj hodnotami. Vyzvať ľudí, aby išli voliť, vnímame ako súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti. Od štvrtka do soboty preto upravujeme svoje TV spoty, z ktorých zmiznú všetky produktové informácie a ich ústrednou myšlienkou sa stane výzva ísť voliť,“ uvádza Juraj Šnirc, head of marketing v 365.bank.

365 banka sa dlhodobo profiluje ako najlepšia banka na sporenie. Aktuálne spoty prešli úpravou a prakticky z nich uvidíte len prvých pár sekúnd. Obraz aj zvuk sa hneď v úvode prerušia a prichádza hlavné posolstvo – 29. 2. 2020 totiž nie je podstatné, akú banku človek používa a aký úrok od nej dostane. 365 odkazuje niečo dôležitejšie – choď voliť! Banka týmto nadväzuje aj na svoje CSR aktivity, ktorými sa angažuje v oblasti podpory kritického myslenia a boja proti „fake news“.

Na úprave, novom stvárnení a vizualite spotov sa aj v tomto prípade podieľala kreatívna agentúra Wiktor Leo Burnett a JOJ Production, s ktorými banka dlhodobo spolupracuje. Vzhľadom na nosnú myšlienku komunikácie sa zainteresované strany vzdali nároku na akýkoľvek honorár za odvedené agentúrne práce. Spoty nahovoril raper Branči Kováč alias Vec.

Vizitka kampane

Agentúra: Wiktor Leo Burnett

Creative Director: Martin Keder

Strategy Director: Vladimír Lefik

Art Director: Tomáš Galajda, Alexandra Srnková

Copywriter: Veronika Podmaková, Martin Motáček

Account Manager: Michal Kopriva

Produkcia: JOJ Production – Petra Géciová, Katarína Kintlerová

Animácia: trukru.studio