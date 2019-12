4 tipy, ako mať Vianoce udržateľné. Ekologicky aj finančne

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatky pokoja, no pri pohľade na preplnené obchody, parkoviská a všadeprítomné davy ľudí v predvianočnom období sa opak stáva pravdou. Môžu byť pre nás obdobím stresu, zhonu či konzumu a ich skutočný význam sa vytráca. Máme preto pre vás 4 tipy, ako prežiť Vianoce pohodovo, ale najmä udržateľne. Či už z pohľadu nášho životného prostredia alebo peňaženky.

1. Uprednostnime kvalitu darčekov pred kvantitou. Recyklujme obaly

Je pekné svojich blízkych niečím prekvapiť a potešiť, no s počtom vianočných darčekov to netreba preháňať. Lepšie je kúpiť menej vecí, ale kvalitnejších. Vyberajme ich s rozumom a ak je to možné, uprednostnime výrobky miestnych výrobcov (slovenské alebo z okolitých krajín). Namiesto hmotných darov môžeme venovať aj zážitok.

„Pri kúpe darčeka je tiež dobré vyhnúť sa takým, ktoré boli vyrobené v krajinách, kde sú nespravodlivé podmienky a kde sa nedodržiavajú ekologické štandardy pri výrobe. Vyberme darček s trvalou hodnotou, vyrobený z prírodných alebo z recyklovaných materiálov. Môžeme tiež darovať predmet z niektorej z chránených dielní, darček urobený doma, z druhej ruky alebo jedlé darčeky,“ hovorí Katarína Bednáriková z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Pri balení darčekov sa dá využiť recyklovaný baliaci papier, prípadne obaly alebo darčekové tašky z uplynulých Vianoc, ktoré si môžme opäť odložiť do budúceho roka. Namiesto baliaceho papiera môžeme použiť novinový, resp. vrecúška alebo textil.

2. Vianočný stromček si môžeme aj prenajať

Umelý či živý, stromček je symbolom Vianoc. Ak už máme doma umelý stromček, je dobré používať ho čo najdlhšie. Ak sa len rozhodujeme, po akom type siahneme, lepšia voľba je zadovážiť si živý stromček, ideálne v kvetináči. Môžeme si ho pritom aj prenajať. Takýto stromček jednoducho po Vianociach vrátime a požičiame si ho o rok znova. Kupované vianočné stromčeky v kvetináči v obchodoch nám pritom doma počas roka alebo po vysadení v záhrade nemusia prežiť, pretože môžu mať narušenú koreňovú sústavu.

Ozdoby na stromček nemusíme každý rok kupovať nové podľa aktuálnych trendov, pokojne siahnime do zásob z minulých rokov, prípadne si môžeme z prírodných drevín alebo sušeného ovocia vytvoriť aj vlastné. Kreatívne povahy, ktoré preferujú netradičné verzie vianočného „stromčeka“, si ho radi aj vyrobia. A to z paliet, suchého dreva, kartónu či z kníh.

3. Stanovme si rozpočet a odľahčime svoju peňaženku

Vianoce predstavujú každoročne nemalú položku pre našu peňaženku. Ako postupovať, aby boli udržateľné aj pre naše financie? Stanovme si presný rozpočet a snažme sa ho nepresiahnuť. Samotnými nákupmi vieme za určitých podmienok získať peniaze k dobru.

„Zistime, či môžeme vo svojej banke dostať napríklad odmenu za platby kartou alebo cash back z nákupu a plaťme radšej bezhotovostne. Zaokrúhľujme si svoje platby na hor a popri míňaní aj niečo ušetríme. Na záver nepodľahnime rôznym lákavým ponukám si peniaze požičať, aby sa nám naopak Vianoce zbytočne nepredražil“, radí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

4. Navarme len toľko, koľko naozaj zjeme

Niektorí ľudia dávajú počas vianočného obdobia zabrať nielen svojim peňaženkám, ale aj tráveniu. Dôležité je navariť len toľko, koľko budeme schopní zjesť a nemusíme mať chladničku preplnenú jedlom, s ktorým nemáme čo spraviť. Vyhneme sa tak nielen nechceným kilám navyše, ale aj zbytočnému odpadu. Ak to predsa len s vianočnými pochúťkami preženieme, môžeme sa podeliť so susedmi či s kamarátmi.

Ak je to možné, nakupujme jedlo bez obalu a použime základné nespracované suroviny od lokálnych predajcov. Nákup si nenosme v plastových ani v papierových jednorazových taškách, ale zadovážme si vlastné, látkové alebo trendy sieťové tašky, ktoré použijeme opakovane počas celého roka.