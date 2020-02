8 tipov, ako a kde môžeme ušetriť viac peňazí

Začať sporiť alebo ušetriť viac peňazí môže byť pre niektorých výzva. Podľa prieskumu 365.bank nesporí 40 % ľudí. Viac šetriť pritom nemusí znamenať začať si všetko automaticky odriekať alebo stanovovať si nesplniteľné sporiace ciele. Preto sa 365 banka pozrela na to, v akých oblastiach môžeme ušetriť hoci aj malou zmenou svojho správania.

Revízia výdavkov a stanovenie rozpočtu

Ako prvé je dôležité spraviť si prehľad vo svojich financiách a výdavkoch. Nezabúdajme pritom nielen na pravidelné výdavky, ako sú potraviny, poplatky za domácnosť či splátka hypotéky, ale aj na tie nepravidelné. Môže to byť napríklad poistka za auto, poistka či daň za byt, diaľničná známka, životná poistka a pod. Revíziu si môžeme spraviť za uplynulé obdobie a výdavky za to aktuálne si môžeme začať značiť napríklad do mobilných aplikácií. Takto budeme vedieť, koľko peňazí a na čo každý mesiac míňame, ako základ pre naplánovanie prípadných zmien.

Vyhnite sa unáhleným nákupom, neplytvajte a plánujte

Každú kúpu by sme si mali premyslieť a naplánovať. Napríklad za potraviny minie ročne podľa dát Štatistického úradu jeden Slovák 900 eur, čo je pri 3-člennej rodine 2 700 eur za rok. Podľa prieskumu OSN pritom ľudia vyhodia až 30 % potravín. Predtým, ako sa vyberieme na nákup potravín, si teda spravme zoznam toho, čo potrebujeme dokúpiť, a postupujme podľa neho.

„Pomôcť nám môžu aplikácie, v ktorých vieme nákupný zoznam v čase priebežne editovať a navyše aj zdieľať so svojimi deťmi či s partnerom. Budeme tak mať lepší prehľad a kúpime len to, čo potrebujeme. Zároveň sa vyhneme situácii, že každý z partnerov pôjde do obchodu, kúpi to isté a spôsobí tak prebytok jedla v domácnosti,“ radí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Rovnako plánujme aj nákupy iného druhu, napríklad oblečenia, elektroniky a pod. Prehodnoťme ich opodstatnenosť, pričom niektoré nákupy nás môžu vyjsť lacnejšie, keď ich spravíme online.

Sporte popri platení

Vďaka automatickému sporeniu, ktoré zaokrúhli každú našu platbu smerom nahor, si popri nákupoch môžeme aj niečo ušetriť. Závisí len od nás, ako intenzívne chceme sporiť. Ak si budeme zaokrúhľovať platby napríklad na jedno celé euro, pri útrate vo výške 18,50 eura usporíme 0,50 eura.

Namiesto reštaurácie sa stravujte doma

V reštauráciách minul jeden Slovák podľa ŠÚ SR priemerne 196 eur ročne, čo pri 3-člennej rodine predstavuje 588 eur. Preto ak sa dá, obmedzme stravovanie v reštauráciách alebo v obedových vývarovniach, stravujme sa doma a nosme si do práce vlastné obedy. Môže to byť nielen výhodnejšie, ale aj kvalitnejšie. Rovnaký princíp môžeme uplatniť aj v iných oblastiach. Namiesto kaviarní si spravme svoju rannú kávu doma a rovnako doma môžeme začať napríklad aj cvičiť. Šikovné appky môžu byť výhodnou náhradou osobného trénera.

Využívajte cash back programy

V dnešnej dobe môžeme ušetriť aj využívaním rôznych odmeňovacích programov, ktoré nám po nákupe vrátia finančný cash back alebo nám dovolia nakupovať so zľavou. Ak máme možnosť ich využiť, premyslime si kúpu a zadovážme si tovar, ktorý potrebujeme, cez ne. Takto môžeme ušetriť až desiatky percent z pôvodnej sumy. „Pri tých šikovnejších cash back programoch dokonca nepotrebujeme zbierať žiadne body ani poukazy, stačí nám klasická banková platobná karta, ktorou nákup zaplatíme,“ spresňuje Gáliková.

Sporte s cieľom

Sporenie môže byť pre niektorých hotovým „strašiakom“. Začnime sporiť pokojne od malých súm, ale hlavne pravidelne a s konkrétnym účelom. Cestovanie, nový nábytok, ale aj sporenie na horšie časy… To všetko by sme nemali mať na jednom účte, ale ako samostatné sporenia, resp. sporiace podúčty. Vďaka tomu získame lepší prehľad a budeme mať nižšiu motiváciu vyberať si nasporené peniaze pred dosiahnutím cieľa.

Neplaťte zbytočné poplatky

Streamovacie služby, prémiové kontá, účty v bankách… Zrevidujte svoje „subscriptions“ a ak ich nevyužívate, radšej ich zrušte. Spravte si prehľad v balíkoch služieb k bankovému účtu, prehodnoťte ich využitie a podľa toho si prípadne zvoľte výhodnejší bankový produkt. Podľa dát Finančnej hitparády môže človek vhodnou zmenou účtu (napríklad prechodom na účet bez poplatku) ušetriť aj viac ako 70 eur ročne. Ak potrebujete hotovosť, uprednostnite radšej bezplatný výber z bankomatu svojej banky, aj keby ste sa mali k nemu prejsť.

Cestujte výhodnejšie

Porovnávajte ceny ubytovania a leteniek v rôznych porovnávačoch. Niektorí predajcovia vám dokonca môžu zasielať aj push notifikácie o akciových cenách vami preferovaného ubytovania alebo leteniek. V prípade leteniek si určite všimnite veľkosť batožiny, aby ste si ju prípadným dokupovaním zbytočne nepredražili. Dovolenku si môžete zlacniť napríklad aj vycestovaním mimo sezóny.

Pri cestovaní platí, že v určitých prípadoch vás môže vyjsť ubytovanie cez „sharing“ platformy (napr. Airbnb) výhodnejšie než hotel. Ak ste dobrodružný typ, ktorý chce vidieť čo najviac za čo najmenej peňazí, vyskúšajte house sitting, resp. pet sitting, kde získate ubytovanie za starostlivosť o dom alebo o byt, prípadne o domáceho miláčika. Pre „alternatívnych“ cestovateľov, ktorým nerobí problém spoznať popri cestovaní aj nových ľudí, môže byť voľbou tzv. couch surfing.