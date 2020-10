Ak klient nebude vedieť splácať úver po skončení odkladu splátok, treba komunikovať s bankou

Lehoty odkladu splátok v rámci lex korona už niektorým žiadateľom buď vypršali, alebo sa blížia ku koncu. Národná banka Slovenska v rámci svojho prieskumu predpovedá, že až 12 % domácností, ktoré si odložili splátky, nebudú vedieť pokračovať v splácaní. Už po troch mesiacoch odkladu podľa odborníčky na osobné financie z Partners Group SK Andrey Strakovej klesá pravdepodobnosť opätovného naštartovania splácania úveru. Ak sa Slovákom finančná situácia zlepšila, odborníci radia pokračovať v splácaní. Naopak, v prípade pokračujúcich problémov odporúčajú komunikovať s bankou.

Finančné domy ku koncu leta evidovali viac než 150-tisíc žiadostí o odklad splátok u fyzických osôb a vyše 8-tisíc žiadostí u firemných klientov. Ich počet odvtedy narástol a zrejme bude rásť aj naďalej v dôsledku druhej vlny pandémie a opatrení, ktoré bude potrebné zaviesť. „To môže mnohé rodiny dostať opäť do komplikovanej finančnej situácie a budú nútené pristúpiť k odkladu splátok. Ak tak už urobili v prvej vlne pandémie, opätovne využiť odklad bez negatívneho zápisu do úverového registra už nemôžu,“ vysvetľuje Straková.

Predraženie úveru

Ako každý odklad splácania, aj tento zvyšuje podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika celkovú cenu úveru, keďže aj počas odkladu sa napočítavajú úroky. Po skončení odkladu sa tak lehota splácania úveru predlžuje o lehotu odkladu alebo sa zvýšia mesačné splátky pri zachovaní pôvodnej splatnosti. „Aj keď vláda a banky apelovali na klientov, aby si dôkladne rozmysleli odloženie splátok, časť klientov sa rozhodla pre odklad zbrklo a dnes riešia, ako to zmeniť,“ konštatuje Búlik.

Ak sa klientova finančná situácia zlepšila a dakázal by bez problému splácať úver, môže banku požiadať o zrušenie odkladu. „Banka vám v takom prípade musí vyhovieť, prepočítať vám splátkový kalendár a vy sa vrátite do klasického režimu mesačného splácania úveru,“ hovorí Búlik. Podobne ako samotná žiadosť o odklad, aj žiadosť o zrušenie odkladu je bez poplatku. Klient oň môže požiadať cez online kanály banky, ideálne cez internetbanking.

Minimálne omeškanie nevadí

Ak klient nebude vedieť splácať úver po skončení odkladu splátok, úverová analytička Swiss Life Select Slovensko Zuzana Šimonová radí v prvom rade komunikovať. V prípade neočakávanej situácie, ktorá klientovi môže vzniknúť v súvislosti so splácaním úveru, upozorňuje na to, aby klient komunikoval s bankou a dohodol sa na ďalšom postupe. „Nie je správne, aby čakal, že banka sama klienta upozorní na nezaplatenú splátku. Ak banka pošle upomienku, odporúčam splátku neodkladne uhradiť. Klient s minimálnym omeškaním splátky je bankou ešte akceptovateľný, ak by v budúcnosti žiadal o ďalší úver,“ radí Šimonová.

V prípade dlhodobého nesplácania úveru môže banka odstúpiť od úverovej zmluvy a žiadať o jednorázové splatenie celého úveru. Ak klient ani po výzve úver nevyplatí, banka pohľadávku odstúpi na vymáhanie. Tento proces môže končiť výkonom záložného práva a dražbou nehnuteľnosti, ktorému predchádza exekučné konanie.