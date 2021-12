Akcie ázijskej burzy poklesli, developer Evergrande zrejme nebude môcť splatiť finančné záväzky

Ázijské akciové trhy v pondelok klesli po tom, ako čínsky developer Evergrande v piatok večer upozornil, že pravdepodobne už nebude mať dostatok finančnej hotovosti.

Investori okrem toho čelia neistote pre najnovší variant koronavírusu a v súvislosti s otázkou, kedy americký Federálny rezervný systém (Fed) ukončí podporu trhom.

Hrozba finančnej krízy

Spoločnosť Evergrande, ktorá je jedným z najväčších čínskych developerov, uviedla, že pravdepodobne nebude mať peniaze, „aby splnila svoje finančné záväzky“. Existujú pritom obavy, že neudržateľné úrovne dlhov v sektore realít by mohli vyvolať finančnú krízu.

Čína sa chce vyhnúť poskytovaniu pomoci, ale zároveň je nepravdepodobné, že dovolí zhoršenie situácie do takého stavu, v ktorom by problémy mohli prerásť do krízy.

Indexy si pohoršili

Akcie firmy Evergrande v pondelok klesli o 9,8 percenta, čo prispelo k poklesu hongkonského akciového indexu Hang Seng o 1,7 percenta.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 si pohoršil o 0,36 percenta a index čínskej burzy Shanghai Composite si odpísal 0,5 percenta.