Akciové trhy USA si polepšili, investori totiž očakavajú dobré správy o zmiernení rastu inflácie

Akciový trh USA v pondelok stúpol. Investori, ktorí čakajú na vládnu správu o vývoji inflácie v auguste, dúfajú, že ukáže ďalšie zmiernenie rastu cien.

Pomalší rast úrokových sadzieb

To by mohlo viesť k tomu, že americký Federálny rezervný systém (Fed) nebude musieť zvýšiť úrokové sadzby až na takú úroveň, ktorá by ekonomiku USA zatlačila do recesie. Prilepšili si napríklad technologické spoločnosti.

Index S&P 500 vzrástol o 1,1 percenta na 4 110,41 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 32 381,34 bodu.

Ázijské trhy posilnili

Technologický Nasdaq stúpol o 1,3 percenta na 12 266,41 bodu. Prilepšil si aj index menších spoločností Russell 2000, a to o 1,2 percenta na 1 906,09 bodu.

Ázijské akciové trhy kopírovali vývoj na Wall Street a v utorok posilnili. Hlavný japonský akciový index Nikkei 225 vzrástol o 0,24 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng si pripísal 0,19 percenta a čínsky index Shanghai Composite stúpol o 0,037 percenta.