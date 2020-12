Akciový trh USA podporil prísľub Fed-u naďalej pomáhať ekonomike

Americký akciový index S&P 500 v stredu stúpol k tesnej blízkosti svojho rekordného maxima po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) sľúbil, že bude naďalej nakupovať dlhopisy, kým sa v ekonomike neprejaví podstatný pokrok. Počas premenlivého dňa S&P 500 vzrástol o 0,2 percenta na 3 701,17 bodu a od rekordu, ktorý dosiahol minulý týždeň, ho delí len zhruba jeden bod. Priemyselný index Dow Jones klesol o 0,1 percenta na 30 154,54 bodu, ale technologický Nasdaq posilnil o 0,5 percenta na 12 658,19 bodu, čiže už druhý deň v rade sa dostal na rekordnú hodnotu.

Centrálna banka USA v stredu uviedla, že bude každý mesiac nakupovať štátne dlhopisy za najmenej 80 miliárd dolárov a cenné papiere založené na hypotékach za prinajmenšom 40 miliárd dolárov. Zároveň opäť vyhlásila, že krátkodobú úrokovú sadzbu bude udržiavať na rekordnom minime blízko nuly. Investorov však viac zaujíma to, čo sa deje v Kongrese, kde sa zdá, že demokrati a republikáni sa blížia ku schváleniu ďalšej finančnej podpory pre hospodárstvo. Ekonómovia, investori a dokonca Fed hovoria, že takáto podpora je rozhodujúca. Ak by Kongres naozaj dokázal dospieť k dohode, pomohlo by to ekonomike počas predpokladanej pochmúrnej zimy, kým vakcíny proti koronavírusu budú môcť pomôcť hospodárstvu priblížiť sa na budúci rok k normálnemu stavu.

Investorov povzbudili aj náznaky, že Európska únia a Veľká Británia by mohli nakoniec uzavrieť obchodnú dohodu. Nemecký akciový index DAX si pripísal 1,5 percenta, index francúzskej burzy CAC 40 posilnil o 0,3 percenta a britský index FTSE 100 stúpol o 0,9 percenta.

Ázijské akciové trhy si vo štvrtok prilepšili vďaka nádejam, že americký Kongres pravdepodobne nakoniec schváli novú pomoc firmám a domácnostiam. Hlavný tokijský index Nikkei 225 stúpol o 0,18 percenta na 26 806,67 bodu, hongkonský index Hang Seng vzrástol o 0,8 percenta a čínsky Shanghai Composite o 1,1 percenta.

(1 EUR = 1,2189 USD)