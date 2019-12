Akciový trh v USA klesol, najviac strácal technologický sektor

Akciový trh v USA v pondelok klesol. Investorov znepokojuje napätie vo vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom, ktoré komplikuje rokovania o ukončení obchodnej vojny. Najviac stratil technologický sektor, darilo sa naopak energetickým firmám, ktoré rástli spolu s vyššími cenami ropy.

Index S&P 500 klesol o 0,9 % na 3 113,87 bodu, Dow Jones o 1 % na 27 783,04 bodu a Nasdaq o 1,1 % na 8 567,99 bodu.

Obavy o uzatvorenie obchodnej dohody pretrvávajú

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal dva zákony, ktorých cieľom je podporiť ľudské práva a prodemokratických aktivistov v Hongkongu. Na základe jedného z nich musí americké ministerstvo zahraničia raz ročne podať správu o stave hongkonskej autonómie, druhý zakazuje predaj zbraní a munície na potláčanie protestov tamojšej polícii.

Legislatívu, ktorú takmer jednomyseľne schválili obe komory amerického Kongresu, označil Peking za vážne zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny a porušenie medzinárodného práva. To vedie k obavám, že Čína a USA neuzatvoria novú obchodnú dohodu pred 15. decembrom, kedy majú vstúpiť do platnosti ďalšie americké clá na čínske tovary. V tomto prípade by novým clám podliehali tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 160 mld. USD.