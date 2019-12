Akciový trh v USA klesol, v centre pozornosti zostávajú obchodné rokovania

Akciový trh v USA v pondelok mierne klesol. Strácali najmä technologické, zdravotnícke a finančné tituly. V centre pozornosti zostávajú obchodné rokovania medzi USA a Čínou pred novou vlnou ciel na čínske dovozy.

Tá má vstúpiť do platnosti 15. decembra, pokiaľ Washington a Peking dovtedy neuzavrú čiastkovú dohodu o ukončení colnej vojny. Nové clá by zasiahli čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 160 mld. USD. V tomto prípade by reštrikciám podliehal takmer celý čínsky export do USA.

Index S&P 500 klesol o 0,3 % na 3 135,96 bodu, Dow Jones o 0,4 % na 27 909,60 bodu a Nasdaq o 0,4 % na 8 621,83 bodu.