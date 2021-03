Akciový trh v USA rástol, Fed totiž ubezpečil investorov o pokračovaní podporných opatrení

Akciový trh v USA v utorok posilnil. K rastu najviac prispeli veľké technologické firmy ako Amazon, Apple a Microsoft. Investori privítali vystúpenie šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella, ktorý v Kongrese ubezpečoval, že centrálna banka bude pokračovať v podporných opatreniach.

Index S&P 500 posilnil o 0,7 % na 3 940,59 bodu, Dow Jones o 0,3 % na 32 371,20 bodu a Nasdaq o 1,2 % na 13 377,54 bodu.

Podľa šéfa Fed-u sa podmienky v ekonomike síce zlepšujú, zotavenie však zďaleka nie je úplné. Fed bude preto ekonomiku podporovať dovtedy, kým to bude potrebné. Minulý týždeň trhy ocenili Powellovo vyhlásenie, že úrokové sadzby centrálnej banky zostanú blízko nuly do konca roka 2023, a to aj napriek očakávanému zrýchleniu inflácie.