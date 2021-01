Akciový trh v USA vzrástol napriek tomu, že stúpenci Trumpa vtrhli do Kongresu

Americký akciový trh v stredu posilnil vďaka očakávaniu, že Washington poskytne ekonomike ďalšie stimuly. O časť ziskov však burza neskôr popoludní prišla, keď stúpenci prezidenta Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kongresu. Investori nakupovali akcie menších spoločností, bánk a ďalších firiem, ktorým by prospelo, ak by demokratická strana po získaní kontroly nad Senátom presadila viac pomoci ekonomike postihnutej pandémiou.

Index S&P 500 stúpol o 0,6 percenta na 3 748,14 bodu. Priemyselný index Dow Jones posilnil o 1,4 percenta na rekordné maximum 30 829,40 bodu a index menších firiem Russell 2000 vzrástol o 4 percentá na 2 057,92 bodu, čiže tiež na rekordné maximum. Technologický Nasdaq však prišiel o úvodné zisky, keďže investori namiesto akcií firiem, ktorým prospieva, že ľudia sú počas pandémie doma, začali investovať do spoločností, ktorých zisky by najviac profitovali zo zdravšej ekonomiky. Nasdaq klesol o 0,6 percenta na 12 740,79 bodu.

Ázijské akciové trhy vo štvrtok posilnili po tom, ako trh USA stúpol vďaka očakávaniu ďalších stimulov pre ekonomiku, napriek chaotickým scénam vo Washingtone. Hlavný tokijský index Nikkei 225 vzrástol o 1,6 percenta na 27 490,13 bodu. Juhokórejský index Kospi si prilepšil o 2,14 percenta. Hongkonský Hang Seng však klesol o 0,26 percenta, a to deň po zatknutí desiatok prodemokratických predstaviteľov na základe zákona o národnej bezpečnosti, ktorý v Hongkongu presadil Peking.