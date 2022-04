Ako prebieha daňová kontrola

Správne určenie dane a dodržiavanie zákona zisťuje správca dane v rámci daňovej kontroly. Môže byť zameraná na daň z príjmov, odpočet DPH, či spotrebnú daň, miestne dane a miestny poplatok. Jej pravidlá komplexne stanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale súvisiace daňové predpisy. Aký je priebeh daňovej kontroly a aké sú možnosti v prípade neúspešného odvolacieho konania?

Deň začatia daňovej kontroly určuje správca dane v oznámení, ktoré doručuje daňovému subjektu, najneskôr však do 40 dní od doručenia oznámenia. Kontrola môže začať aj bez predchádzajúceho oznámenia, teda bez toho, aby o nej daňový subjekt vedel. Ide o prípady, kedy výkon daňovej kontroly požadujú orgány činné v trestnom konaní a existuje podozrenie, že doklady kontrolovaného subjektu môžu byť pozmenené, či zničené. Kontrolovaný subjekt má v priebehu daňovej kontroly viaceré oprávnenia, ale aj povinnosti. Má najmä právo na predloženie písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly a služobného preukazu zamestnanca správcu dane, právo predkladať dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania, vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam či nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe. Naopak, daňový subjekt má povinnosť umožniť výkon samotnej kontroly poverenému zamestnancovi a zabezpečiť vhodné miesto na jej výkon, tiež povinnosť poskytovať požadované informácie, predkladať dôkazy, zapožičať doklady, poskytnúť výpisy a ich kópie, či umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, a k výstupným dátam z týchto softvérov. Daňová kontrola je časovo ohraničená zákonnou, jednoročnou lehotou. V určitých prípadoch však môže byť kontrola predĺžená najviac o 12 mesiacov.

O výsledku daňovej kontroly obdrží kontrolovaný subjekt oboznámenie, ku ktorému má možnosť vyjadriť sa. Následne dôjde k ukončeniu daňovej kontroly, a to okamihom doručenia protokolu, doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok alebo zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného prepisu. Protokol o výsledku daňovej kontroly okrem zákonných náležitostí obsahuje tiež kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov. K jeho obsahu má kontrolovaný subjekt možnosť vyjadriť sa, spravidla do 30 pracovných dní od jeho doručenia. Ďalšou etapou daňovej kontroly je vyrubovacie konanie, ktoré začína nasledujúci deň po dni doručenia protokolu. Jeho výsledkom je vydanie rozhodnutia. V rozhodnutí správca dane buď vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani, teda v ňom určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok v zmysle osobitných predpisov. Daň ani rozdiel dane však nemožno vyrubiť po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom daňovému subjektu vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Proti rozhodnutiu vydanému správcom dane je možné podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, a to najmä označenie prvostupňového orgánu, resp. orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, číslo napadnutého rozhodnutia, dôvody podania odvolania, označenie dôkazov preukazujúcich odôvodnenosť odvolania, a tiež navrhovanú zmenu rozhodnutia alebo jeho zrušenie. O podanom odvolaní môže rozhodnúť prvostupňový orgán, ak mu vyhovie v plnom rozsahu. Ak odvolaniu nevyhovie, toto postúpi do 30 dní odvolaciemu orgánu, ktorý odvolanie preskúma. Ak je to dôvodné, napadnuté rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozhodnutie potvrdí. Takisto môže rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie a rozhodnutie.

V prípade neúspechu zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie v odvolacom konaní, má kontrolovaný subjekt právo žiadať o preskúmanie rozhodnutia správny súd prostredníctvom správnej žaloby. Zrušenia rozhodnutia, prípadne jeho zmeny sa tak môže domáhať aj súdnou cestou. Pokiaľ správny súd po preskúmaní rozhodnutia zistí pochybenia na strane správcu dane pri vydaní rozhodnutia, či už procesné alebo hmotnoprávne, napadnuté rozhodnutie zruší. Súčasne môže zrušiť aj skôr vydané rozhodnutie, ktoré napadnutému rozhodnutiu predchádzalo. Ak súd naopak žalobu zamietne, kontrolovaný subjekt má právo domáhať sa preskúmania zákonnosti zamietavého rozsudku Najvyšším súdom SR, a to na základe kasačnej sťažnosti, ktorá predstavuje mimoriadny opravný prostriedok v správnom súdnictve. V prípade, ak daňový subjekt už vyčerpal všetky dostupné prostriedky, má právo obrátiť sa tiež so sťažnosťou na Ústavný súd SR, resp. až na Európsky súd pre ľudské práva.

Pri príprave jednotlivých podaní pre správcu dane je vhodné využiť právne služby skúsených advokátov, ktorí Vás môžu zastúpiť v rámci celého konania. V prípade, ak by ste zvažovali podanie správnej žaloby, upozorňujeme, že žalobca musí byť počas celého konania zastúpený advokátom, v opačnom prípade môže dôjsť k odmietnutiu žaloby. Advokát Bratislava Vás môže zastúpiť nielen počas daňovej kontroly, ale tiež pred správnym súdom, Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR, či Európskym súdom pre ľudské práva, aby ste konanie dotiahli do úspešného konca.

