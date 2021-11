Ako zarobiť na akciách? Naučte sa základné pravidlá úspechu

Investovanie do akcií láka milióny ľudí po celom svete. Často sú motivovaní vidinou rýchleho zbohatnutia. Investícia do akcií však má aj svoje riziká, ktoré by mal každý investor zohľadniť. V tomto článku si o investovaní do akcií preberieme všetko podstatné.

Základné pravidlá investovania do akcií

V prvom rade by si mal každý investor uvedomiť, že investovanie do akcií spravidla nevedie k niekoľkonásobnému zhodnotenie majetku v krátkom čase. Zdravý výnos zvyčajne dosahuje 5 až 10 percent hodnoty portfólia ročne.

Výnos rovná sa riziko

Pamätajte na základné pravidlo, ktoré hovorí, že výnos rastie s rizikom. Inými slovami, ak očakávate nadpriemerne vysoké výnosy, musíte tiež počítať so zvýšeným rizikom straty. Naopak ak sa uspokojíte s výnosmi v jednotkách percent ročne, môžete financie investovať do stabilných firiem, kde je miera rizika oveľa nižšia. Cieľom investora by malo byť realizovať očakávaný výnos s čo najmenej rizikovými titulmi.

Trpezlivý investor víťazí

Výsledky neočakávajte cez noc. Pri investovaní do akcií za vás pracuje čas, a to doslova. Ani ikonické tituly posledných rokov ako Apple, Tesla, Amazon či Netflix nevyrástli cez noc. Veľká časť firiem čaká na úspech dlhé roky, nezriedka ide o desiatky rokov. Pamätajte preto na to, že výrazného zhodnotenia investícií najpravdepodobnejšie dosiahnete, ak titul budete dlhodobo držať. Mnoho investorov predáva svoje tituly vo chvíli, keď ceny rýchlo vyskočia o niekoľko percent nahor alebo naopak vo chvíli keď trh kolíše. Ak však raz realizujete predajom malý zisk či stratu, ďalšie zhodnotenie už nepríde. Z toho dôvodu niektorí investori radia akcie kúpiť a „zabudnúť“. Obrňte sa trpezlivosťou a čakajte na svoje zisky dlhé roky.

Stratégia investovania do akcií

Každý investor by si mal nastaviť svoju vlastnú stratégiu, ktorú bude pri investovaní dodržiavať. Okrem stanovenia očakávaného výnosu ide aj o rozloženie portfólia, výšku investícií, početnosť nakupovania a podobne.

Do čoho investovať?

Na úvod by ste si mali rozmyslieť, do akých akcií chcete investovať. Existuje nekonečné množstvo spôsobov, ako vybrať akciový titul a nastaviť portfólio. V každom prípade by ste mali o odbore alebo o konkrétnej akcii niečo vedieť. Nekupujte akcie podľa jedného článku na internete, ktorý vám niekoľko titulov odporučí.

Každému nákupu by mala predchádzať podrobná analýza. Pozrite sa na finančné výsledky danej firmy, preskúmajte, či odbor nečelí nejakej regulácii či ekonomickej neistote. Napríklad klasické automobilky v dnešnej dobe čelia prísnym reguláciám a dravým startupom vyvíjajúcim automobily. To neznamená, že by ste nemali kúpiť akcie firmy Daimler, VW či BMW. Musíte však poznať všetky riziká a vyhodnotiť, či sa automobilky s ťažkými časmi pobijú a premenia ich za niekoľko rokov v zisky.

Okrem jednotlivých titulov môžete investovať aj do tzv. ETF fondov. Tie reprezentujú rôzne aktíva a kúpiť môžete napríklad ETF fond, ktorý reprezentuje veľké svetové indexy. Pravidelné investovanie do indexu S&P 500 predstavuje podľa historických skúseností prakticky istotu minimálneho 5% zhodnotenia ročne.

Portfólio je tiež vhodné vyvážiť, investujte naprieč odbormi a nezabudnite na investovanie do zlata, ktoré portfólio zaistí v čase krízy.

Koľko investovať?

Jednoducho povedané investujte podľa svojich možností. Investovanie do akcií neslúži väčšinou k rozprávkovému zbohatnutiu, skvele ale poslúži na zabezpečenie na dôchodok. Spočítajte si teda čiastku, ktorou by ste radi disponovali v dôchodkovom veku a akou výškou investície tejto sumy dosiahnete pri očakávanom ročnom zhodnotení. Kalkulačky pre tento výpočet nájdete na internete.

Zjednodušene možno povedať, že pre pohodlný dôchodok by sa mesačná investícia mala pohybovať medzi 100 až 400 eurami mesačne po dobu minimálne 30 rokov. Čím skôr začnete investovať (a čím neskôr pôjdete do dôchodku), tým je suma nižšia.

Kedy akcie kúpiť?

Často sa dočítate, že najlepšia doba pre investíciu je hneď. Čas pracuje pre vás a odkladanie investície znamená nerealizované zisky.

Všeobecne najlepším spôsobom však pravdepodobne je pravidelné investovanie menších súm. Podľa svojich možností investujte každý mesiac 40, 400 alebo 4 000 eur. Rozloženie investícií v čase znamená, že tituly pravdepodobne kúpite ako v čase, keď sú akciové trhy „hore“, tak aj v čase, keď sú „dole“. Eliminujete teda riziko, že všetky svoje úspory investujte v čase, keď sú akcie na historických maximách. Môže trvať aj niekoľko rokov, kým burzy historické maximá prekonajú.

Kedy akcie predať?

Je veľmi ťažké spoznať, kedy je vhodné akcie predať. Niektorí investori časť akcií predávajú vo chvíli, keď sa akciový titul v krátkom čase veľmi výrazne zhodnotí. Iní časť portfólia predávajú v očakávaní krízy. Čas na predaj akcií je veľmi individuálny a zaraďuje sa medzi najťažšie aspekty celého investovania do akcií.

Investovanie je dnes veľmi jednoduché. Ako kúpiť akcie?

Verejne obchodovateľné akcie firiem možno dnes veľmi ľahko kúpiť prostredníctvom akciového brokera. Ten má v súčasnosti podobu internetovej alebo mobilnej aplikácie. Broker slúži ako sprostredkovateľ obchodu, skrz ktorého aplikáciu vstupujete na svetové finančné trhy a zadávate pokyny na kúpu alebo predaj jednotlivých akcií alebo ETF fondov.

Vyberte si najlepšieho brokera pre svoje potreby. Najčastejšie sa líšia poplatkami a množstvom trhov, na ktorých môžete s akciami obchodovať.

Informačný servis