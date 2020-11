Americký akciový trh počas volebného dňa výrazne posilnil

Americký akciový trh v utorok, čiže počas dňa volieb prezidenta USA, výrazne posilnil. Investori najmä dúfajú, že voľby relatívne skoro prinesú jasného víťaza. To, či to bude prezident Donald Trump alebo bývalý viceprezident Joe Biden, je podľa trhov druhoradé. Predpokladá sa však, že ak by zvíťazil Biden, mohlo by to otvoriť dvere pre veľký balík pomoci ekonomike, najmä ak by demokrati získali kontrolu nad Senátom.

Index S&P 500 posilnil o 1,8 percenta na 3 369,16 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 2,1 percenta a uzavrel na úrovni 27 480,03 bodu. Technologický Nasdaq si prilepšil o 1,9 percenta na 11 160,57 bodu a index menších spoločností Russell 2000 stúpol o 2,9 percenta na 1 614,30 bodu.

Optimizmus sa šíri

Ázijské akciové trhy v stredu posilnili, keďže investori zaujali optimistický postoj k americkým prezidentským voľbám, ktoré ešte nie sú rozhodnuté. Hlavný tokijský index Nikkei 225 stúpol o 1,7 percenta na 23 695,23 bodu. Index juhokórejskej burzy Kospi si prilepšil o 0,6 percenta a čínsky index Shanghai Composite vzrástol o 0,1 percenta.