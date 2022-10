Americký akciový trh uzavrel nižšie, trhy sa obávajú agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb

Americký akciový trh v piatok uzavrel nižšie. Spôsobili to správy, že zamestnávatelia minulý mesiac zamestnali viac pracovníkov, ako sa očakávalo.

Trhy sa obávajú, že Federálny rezervný systém môže považovať správu o pracovných miestach za dôkaz, že ekonomika sa ešte nespomalila natoľko, aby dostala infláciu pod kontrolu. To by mohlo uvoľniť cestu pokračujúcemu agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo by mohlo spôsobiť recesiu, ak by sa to urobilo príliš tvrdo.

Index S&P 500 v piatok klesol o 2,8 percenta na 3639,66 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pohoršil o 2,1 percenta a uzavrel na úrovni 29 296,79 bodu. Technologický Nasdaq zamieril nadol o 3,8 percenta na 10 652,40 bodu. Akcie menších spoločností si v piatok tiež pohoršili, index malých firiem Russell 2000 klesol o 2,9 percenta na 1702,15 bodu.