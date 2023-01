Americký akciový trh uzavrel vyššie, posilnili akcie niekoľkých veľkých bánk, ale Tesla si pohoršila

Americký akciový trh v piatok uzavrel vyššie. Posilnili akcie niekoľkých veľkých bánk po zverejnení kvartálnych hospodárskych výsledkov. Peňažný ústav JPMorgan Chase vzrástol o 2,5 percenta, keďže výškou zisku a príjmov prekonal očakávania analytikov.

Bank of America si pripísala 2,2 percenta, pretože tiež vykázala lepšie výsledky, ako sa predpokladalo. Bank of New York Mellon stúpla o 1,8 percenta po zverejnení kvartálneho zisku a oznámení programu spätného odkúpenia akcií za 5 miliárd dolárov.

Výrobca elektromobilov Tesla však klesol o 0,9 percenta po redukcii cien svojich áut. Tento krok by síce mohol zvýšiť predaj, ale zároveň poškodiť celkové príjmy.

Index S&P 500 stúpol o 0,4 percenta na 3 999,09 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 34 302,61 bodu.

Technologický Nasdaq posilnil o 0,7 percenta na 11 079,16 bodu. Darilo sa aj akciám malých firiem a index menších spoločností Russell 2000 vzrástol o 0,6 percenta na 1 887,03 bodu.