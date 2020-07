Analytik: Doterajšie rokovania lídrov EÚ o fonde obnovy sú zlou správou, pôvodný návrh bude zrejme oslabený

Doposiaľ neúspešné trojdňové rokovanie lídrov krajín Európskej únie o pláne obnovy po koronakríze je zlou správou. Tvrdí to analytik Saxo Bank Christopher Dembik, podľa ktorého rokovania naznačujú, že ak aj dohoda napokon vznikne, pôvodný návrh bude pravdepodobne výrazne oslabený. Doterajšie rokovania taktiež podľa neho ukazujú, aké rozdielne sú postoje jednotlivých členských krajín Európskej únie v kľúčových otázkach.

„Pre EÚ je to opäť premeškaná príležitosť vytvoriť silný nástroj solidarity založený na vzájomnom dlhu, ktorý by bol makroekonomicky významný a predstavoval by strategický krok smerom k dokončeniu menovej únie. Neúspešné rokovania sú dôkazom, aká hlboká je fragmentácia EÚ. To nie je to, o čom sme snívali,“ uviedol Dembik.

Rokovania budú pokračovať

Rokovania v rámci summitu Európskej únie, ktorý má rozhodnúť o fonde obnovy ekonomík po koronakríze a o rozpočte bloku, sa v pondelok ráno prerušili. Lídri členských krajín EÚ sa majú stretnúť opäť popoludní.

Summit 27-členného bloku sa začal v piatok a mal trvať do soboty. Skupina piatich severoeurópskych členov únie (Holandsko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko) sa však nedokázala dohodnúť so zvyškom bloku na tom, akú časť 750-miliardového fondu obnovy majú tvoriť granty a aká suma má byť určená na úvery. Tieto takzvané šetrné krajiny sa dostali do sporu hlavne s juhoeurópskymi štátmi najviac postihnutými pandémiou, a to Talianskom a Španielskom, ktorých podporujú aj Nemecko a Francúzsko.