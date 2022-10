Analytik očakáva zrýchlenie rastu úrokov pri hypotékach

Európska centrálna banka opäť zvýšila základnú úrokovú sadzbu, čo sa premietne aj do cien hypoték.

Tie v očakávaní tohto kroku podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika postupne rástli aj medzi prvým zvýšením základnej sadzby v júli a druhým v septembri, čiže do istej miery už tento nárast zohľadňujú.

„Napriek tomu teraz očakávam zrýchlenie rastu úrokov pri hypotékach,“ povedal analytik.

Priemerná sadzba

Ak v auguste predstavovala priemerná sadzba pri nových hypotékach niečo cez 2,4 %, do konca roka je možné podľa Búlika vidieť nárast priemernej sadzby nových úverov na úroveň 3 až 3,5 %.

Tempo rastu by mohol do istej miery zmierniť prepad dopytu po hypotékach. Na druhej strane si však banky nemôžu dovoliť požičiavať so stratou alebo s príliš nízkou úrokovou maržou pri rastúcej cene peňazí na medzibankovom trhu.

„Keďže ďalšie zvyšovanie základnej sadzby v roku 2023 je pri energetickej kríze viac ako pravdepodobné, budúci rok sa s hypotekárnymi úrokovými sadzbami pravdepodobne dostaneme k úrovni 4 až 4,5 %,“ myslí si analytik.

Úročenie vkladov

Úročenie vkladov už dnes výrazne zaostáva za úrovňou centrálnych sadzieb vrátane refinančných operácií, cez ktoré si banky požičiavajú peniaze na úverovanie.

„Dobrým indikátorom pre cenu peňazí na medzibankovom trhu je 12-mesačná sadzba EURIBOR, ktorá je dnes na úrovni 2,77 %. Pre banky rozhodne dáva zmysel, aby začali vklady opäť vo väčšej miere využívať ako zdroj pre poskytovanie hypoték a ďalších úverov. Tým pádom by úrokové sadzby z vkladov mali ísť jednoznačne nahor,“ hovorí Búlik.

Vysoká inflácia

Avšak ani zvýšenie sadzieb termínovaných vkladov na úroveň 1 či 2 % nie je pre ľudí s úsporami podľa neho zaujímavá správa.

Vklady v bankách budú aj pri zvýšených úrokoch pre vysokú infláciu nezadržateľne strácať na hodnote. Jedinou reálnou alternatívou, ako ochrániť hodnotu úspor, stále zostáva podľa Búlika pravidelné investovanie.