Ázijské trhy strácali, rastú obavy z globálnej epidémie koronavírusu

Akciové trhy v Ázii sa v pondelok prepadli. Čína oznámila prudký nárast počtu ľudí infikovaných novým pľúcnym ochorením. To vyvoláva obavy, že koronavírus, ktorý sa šíri zo strednej Číny, môže prerásť do globálnej epidémie. Väčšina regionálnych búrz vrátane Číny bola pre sviatky nového lunárneho roka zatvorená.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 1,8 % na 23 389,49 bodu.

Čínska Národná zdravotná komisia oznámila, že do nedele polnoci zaznamenali 2 744 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ten si už vyžiadal 80 mŕtvych. Okrem pevninskej Číny hlásia potvrdené prípady aj z Hongkongu, Macaa, Taiwanu, Thajska, Japonska, Južnej Kórey, Spojených štátov, Vietnamu, Singapuru, Malajzie, Nepálu, Francúzska, Austrálie a Kanady.

Chystá sa presun občanov

Americký konzulát vo Wu-chane informoval, že pripravuje na utorok evakuáciu svojich diplomatov a niektorých amerických občanov. Francúzska vláda tiež oznámila, že z mesta prevezie do Francúzska svojich občanov a dá ich do karantény. Podobné kroky plánuje aj Japonsko. Francúzska spoločnosť PSA Peugeot Citroën, ktorá má vo Wu-chane závod, sa chystá presťahovať svojich zahraničných zamestnancov a ich rodiny do iného mesta, kde ich dajú do karantény.

Nový koronavírus sa podľa tamojších odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty. Tá sa pohybuje od jedného do 14 dní. Národná zdravotná komisia oznámila, že každý, kto cestoval z Wu-chanu, sa musí zaregistrovať na komunitných zdravotných staniciach a byť doma v karanténe počas 14 dní.