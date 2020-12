Bankový odvod končí, banky ušetria stovky miliónov eur

Bankám od nového roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Zrušením odvodu klesnú bankám náklady o stovky miliónov eur. Ešte v lete sa na tom dohodli zástupcovia rezortu financií a bánk, príslušnú legislatívu schválili poslanci koncom novembra. Zákon o osobitnom odvode na Slovensku pritom fungoval od roku 2012. Jeho cieľom bolo zaviesť odvody pre banky a pobočky zahraničných bánk a prispieť tak k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore.

Banky sa zaviazali pomôcť ekonomike

Zástupcovia rezortu financií a bánk sa v lete dohodli na použití prostriedkov z bankového odvodu. Podpísali spoločné memorandum k programu Rozvojový fond Slovenska. Znamená to, že jedna miliarda eur sa mení na jednu miliardu pre rozvoj Slovenska, a to vo forme investícií do rôznych projektov. Banky sa zároveň zaviazali, že ročne investujú pol miliardy do úverov pre štátne projekty a ročne navyše investujú jednu miliardu eur pre úvery ľuďom a firmám.

Banky zrušenie bankového odvodu privítali. Podľa nich opatrenie viac škodilo ako prinášalo úžitok. Pri jeho zotrvaní, hlavne na zvýšenej úrovni, reálne podľa bankárov hrozilo, že bankový sektor nebude schopný financovať rast úverov, ktorý slovenská ekonomika potrebuje.