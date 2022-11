Burza na Wall Street zažila ďalší deň neistého obchodovania, americký trh s akciami uzavrel vyššie

Americký akciový trh v piatok uzavrel vyššie. Na Wall Street však zažili ďalší deň neistého obchodovania, keďže trhy sa zaoberajú najnovšími údajmi na trhu práce a tým, čo to znamená pre úrokové sadzby a pravdepodobnosť recesie.

Výkyvy nasledovali po správe americkej vlády, ktorá ukazuje, že miera nezamestnanosti sa v októbri zvýšila. To by mohlo znížiť tlak na vysokú infláciu v krajine, no nie tak rýchlo, ako dúfal Federálny rezervný systém.

Index S&P 500 v piatok stúpol o 1,4 percenta na 3770,55 bodu. Priemyselný index Dow Jones si polepšil o 1,3 percenta a uzavrel na úrovni 32 403,22 bodu. Technologický Nasdaq zamieril nahor o 1,3 percenta na 10 475,25 bodu.

Akcie menších spoločností si v piatok tiež polepšili, index malých firiem Russell 2000 stúpol o 1,1 percenta na 1799,87 bodu.