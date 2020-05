Cena zlata podľa švajčiarskej banky UBS môže prelomiť hranicu 1 800 USD za uncu

Cena zlata podľa švajčiarskej banky UBS má „rastúci potenciál“ na to, aby prelomila hranicu 1 800 USD za uncu. Na trhu v Singapure v pondelok popoludní miestneho času sa spotová cena žltého kovu nachádzala na úrovni zhruba 1 698,61 USD za uncu, čiže v porovnaní so začiatkom roka bola vyššia o takmer 12 percent. Ceny zlata by mohli „prelomiť maximá“, na ktorých boli v skoršej časti tohto roka, uviedol Joni Teves z baky UBS. „Záujem investorov naďalej rastie v prostredí neistoty a negatívnych reálnych úrokových sadzieb,“ dodal Teves. Informuje o tom portál cnbc.com.

„Zlato sa stáva atraktívne v prostredí, v ktorom je vysoká neistota, pričom sa očakáva, že hospodársky rast oslabí a zároveň sú reálne úrokové sadzby negatívne,“ konštatoval analytik UBS. Pre tieto okolnosti je podľa jeho slov atraktívne vlastniť zlato na diverzifikáciu portfólií investorov.