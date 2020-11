Ceny tovarov a služieb by mali podľa analytikov rásť aj v nasledujúcich mesiacoch. Spotrebiteľská inflácia sa v októbri zrýchlila na 1,6 % medziročne, čím jemne prekročila aj očakávania. Po tom, čo sa rast spotrebiteľských cien v auguste a septembri pohyboval na trojročnom minime, priniesol október zmenu a zrýchlenie inflácie.

„Ku koncu roka očakávame kolísanie inflácie blízko októbrovej úrovne. Celkovo je tohtoročná inflácia miernejšia ako vlani, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Prognóza sporiteľne teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1 %.

Poštová banka očakáva, že vplyv cien potravín na rast inflácie sa v ďalších mesiacoch zmierni. Ceny agrokomodít na svetových trhoch totiž podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej nerastú, ceny ropy sú taktiež nízke, čo tlačí nadol aj ceny prepravy a v konečnom dôsledku teda aj finálne ceny výrobkov. „Takže ceny potravín by v nasledujúcich mesiacoch mohli skôr spomaľovať svoje tempo rastu,“ myslí si Glasová.

Spotrebiteľský dopyt oslabne

Pod vplyvom druhej vlny pandémie a zhoršenia ekonomického vývoja Poštová banka očakáva, že aj dopyt zo strany spotrebiteľov by mohol oslabnúť. No slabší dopyt sa môže týkať podľa Glasovej skôr tovarov, ktoré nie sú úplne nevyhnutné, ako oblečenie alebo obuv, a drahších tovarov a služieb, ako sú elektronika, zariadenie do domácnosti, či šperky. „Nižší záujem zo strany kupujúcich nebudú cítiť predajcovia tovaru bežnej spotreby, ako sú potraviny, drogéria či lieky,“ povedala Glasová.

UniCredit Bank očakáva, že medziročná inflácia by sa mohla počas ostávajúcich mesiacov tohto roka držať blízko úrovne 1,5 %. V úvode budúceho roka očakávajú spomalenie smerom k jednému percentu. Podľa odhadov spoločnosť WOOD & Company by ceny tovarov a služieb mali byť v ďalších mesiacoch vyššie v rozpätí o 1 až 2 %. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávajú.