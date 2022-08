Chaos a nestála situácia na trhoch vytvára vhodné podmienky pre veľké investície, analytik radí ďalej neotáľať

Po dvoch rokoch od poslednej búrky na burzách pre covidovú pandémiu znovu nastalo obdobie poklesu, teda medvedieho trhu. Index S&P 500 klesol o viac ako 23 %, čo analytici na celom svete v júni označili ako bear market. Významne strácajú aj dlhopisy a cena bitcoinu klesla o dve tretiny.

Rastúca neistota na trhoch

„Nielen vojna na Ukrajine, ale aj covidové opatrenia v Číne a sprísnenia menových politík sa ďalej podpisujú pod rastúcu neistotu mnohých investorov. Nie veľmi prehľadnú a najmä neistú trhovú situáciu však môžu využiť tí, ktorí už dlhší čas čakajú na príležitosť veľkej investície,“ hovorí šéf riadenia investícií v 365.invest Matej Varga.

Medvedie trhy nastávajú a prichádzajú periodicky, najmä v súvislosti s ekonomickou recesiou. „Pri pohľade na históriu indexu S&P 500 od roku 1928 zistíme, že medvedích trhov napočítame aj so súčasným dvanásť. Priemerný medvedí trh, vychádzajúc z jedenástich údajov o ukončených medvedích trhoch, kedy ten súčasný nemôžeme označiť za ukončený, dosahuje dno pri -40,25 % a jeho dosiahnutie od započatia poklesu z vrcholu trvá 1,31 roka,“ vysvetľuje Varga.

Aktuálny medvedí trh

Ako najkratší medvedí trh sa ukazuje podľa neho v histórii ten covidový z roku 2020, ktorý trval iba 33 dní. Za ten čas stihol index klesnúť o -33,92 %, čo sa ponáša veľkosťou poklesu na priemer.

„Aktuálny medvedí trh, ktorý začal svoju tohtoročnú púť zostupom z januárového vrcholu, a dosiahol 16. júna doterajšie dno pri -23,55 %, trvá zatiaľ niečo vyše 60 dní. Priestor pre hlbší pokles v porovnaní s priemerným medvedím trhom tu teda existuje,“ dopĺňa Varga.

Čas investovať väčší balík peňazí

Momentálne však nie je jasné, či trh dosiahol už svoje dno, ale Varga ani neodporúča čakať s veľkými investíciami na väčší pokles.

Pre toho, kto plánoval investovať väčší obnos peňazí napríklad jednorazovo, a čakal na vhodnú príležitosť, akou je prepad akcií, je teraz podľa neho najvyšší čas. Počas tohto medvedieho trhu totiž nemusí prísť recesia.

„Pokiaľ sa do histórie zapíše ako medvedí trh bez recesie, mohlo by to znamenať, že sa nebude už významne prehlbovať,“ hovorí Matej Varga. Zároveň dodal, že ani tí najväčší experti nedokážu predpovedať, kedy dosiahne trh s akciami svoje dno.