Čínsky jüan môže byť do desiatich rokov treťou najdôležitejšou rezervnou menou

Rast objemu zahraničných investícií na čínskom trhu by mohol zvýšiť využívanie čínskeho jüanu a viesť k tomu, že sa stane treťou najdôležitejšou rezervnou menou, pričom významnejšie budú iba dolár a euro. Uviedli to analytici banky Morgan Stanley v správe, ktorú zverejnili v piatok. V súčasnosti jüan tvorí len zhruba dve percentá globálnych devízových rezerv. Podiel čínskej meny by sa však do roku 2030 mohol zvýšiť na 5 až 10 percent, čiže by podľa analytikov predbehla japonský jen a britskú libru. Informuje o tom portál cnbc.com.

Rast vykazuje hlavne Rusko

Koncom minulého roka približne 70 centrálnych bánk vo svete malo vo svojich rezervách čínske jüany. Koncom roku 2018 to bolo iba 60 centrálnych bánk. „Oblasťou, v ktorej sa môžeme mýliť, je trend internacionalizácie jüanu a ochota manažérov rezerv pridať dlhopisy denominované v jüanoch do svojich portfólií,“ uviedli však autori správy. „Koniec koncov, podstatná časť rastu čínskeho podielu v rezervných aktívach doteraz pochádza z Ruska a ešte nie je jasné, v akom rozsahu budú ostatní nasledovať tento príklad,“ dodali autori správy.