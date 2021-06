Daňové priznanie treba podať najneskôr do konca júna, nezabudnite zaplatiť aj daň

Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť splniť 280-tisíc daňovníkov, ktorým zostáva už len týždeň a pol. Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Informovala o tom v piatok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Treba zaplatiť aj daň

Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2020 na dani z príjmov doteraz takmer milión daňových priznaní. Ďalších 280-tisíc očakáva do konca júna. Oznámenie o predĺžení lehoty podalo 303 296 daňových subjektov vrátane tých, ktorí mali možnosť oznámiť predĺženie lehoty emailom.

„Daňové priznanie (DP) je treba nielen podať, ale daň je potrebné do konca júna aj zaplatiť. Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je. Podať DP do konca septembra môžu len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov,“ upozornila Rybanská.

Požiadať sa dá o odklad

Ak daňovníkovi, ktorí si odložil podanie DP do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Správca dane musí peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov.

„Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne, môže požiadať o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu z mimoriadnych podmienok,“ uzavrela Rybanská.