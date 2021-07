Daňovo-odvodové príjmy sa zlepšujú, rozpočtová rada vidí priestor pre rýchlejšie znižovanie deficitu

Opätovné zlepšenie ekonomického výhľadu prinesie vyššie príjmy, čo znamená priaznivejšie podmienky pre aktívnejšie ozdravovanie verejných financií. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Deficit verejnej správy by sa mal v strednodobom horizonte postupne znižovať z vysokých úrovní, no bez dodatočnej konsolidácie naďalej neklesne podľa rady pod úroveň troch percent HDP.

V súčasnosti rada odhaduje, že deficit klesne z tohtoročnej úrovne 7,2 percenta HDP na 3,9 percenta HDP v roku 2022, 3,7 percenta HDP v roku 2023 a 3,1 percenta HDP v roku 2024 aj bez dodatočných opatrení prijatých vládou.

Pokles verejného dlhu nie je istý

K poklesu prispieva podľa rozpočtovej rady ukončenie čerpania opatrení na riešenie pandémie a najmä rýchle tempo ekonomického rastu, ktoré kompenzuje aj jednorazový negatívny vplyv na deficit z dôvodu dodania armádnej techniky. Štrukturálny deficit by sa automaticky zlepšil z 3,7 percenta HDP v roku 2021 na 2,6 percenta HDP v roku 2024.

Odhadovaný pokles deficitu však nezabezpečí podľa rady pokles verejného dlhu. Hrubý dlh stúpne z tohtoročnej úrovne 60,5 percenta HDP na 61,7 percenta HDP v roku 2022, následne mierne klesne na 59,9 percenta HDP v roku 2023.

V roku 2024 dlh vzrastie podľa odhadov na úroveň 60,5 percenta HDP, čo bude znamenať prekročenie horného limitu dlhovej brzdy stanovenej pre rok 2024 o viac ako sedem percent HDP. Čistý dlh sa v súčasnom scenári napriek výraznému rastu ekonomiky zvýši z tohtoročných 55,5 percenta HDP na 57 percent HDP v roku 2024.

Priestor pre aktívnejšiu konsolidáciu

V porovnaní s marcovou prognózou sa odhad výnosu daňových a odvodových príjmov verejnej správy pre rok 2021 zvýšil o 0,8 miliardy eur. V roku 2022 očakáva RRZ dodatočné daňové príjmy vo výške 0,5 miliardy eur, pričom do roku 2024 môže táto suma narásť na takmer 0,6 miliardy eur. To sa automaticky premieta podľa rady aj do zlepšenia vyhliadok hospodárenia rozpočtu v strednodobom horizonte.

Ak sa naplnia súčasné makroprognózy, ekonomika sa bude v budúcich rokoch mierne prehrievať a vytvárať rozpočtové nadpríjmy. Vytvorí sa tak podľa rozpočtovej rady priestor pre aktívnejšiu konsolidáciu.