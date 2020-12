Dať sa celoplošne pretestovať je podľa prieskumu ochotných 56 % Slovákov

Väčšina Slovákov chce prežiť Vianoce so svojou rodinou. Tri pätiny ľudí pritom nechcú, aby sa protipandemické opatrenia dotkli sviatkov. Viac ako polovica je ochotná podstúpiť aj celoplošné testovanie, aby získala potrebnú voľnosť a mohla sa tak stretnúť so svojou rodinou. Vyjadrilo sa tak 56 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse na vzorke 519 ľudí v novembri tohto roka.

Ako skonštatovala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, aktuálna pandémia koronavírusu mení finančné správanie Slovákov, návyky a zdá sa, že u každého druhého sa podpíše aj pod spôsob trávenia Vianoc. „Na pokrytie výdavkov budú musieť niektorí siahnuť na svoje finančné rezervy, časť ľudí sa plánuje uskromniť, a to najmä na vianočných darčekoch. V týchto časoch si oveľa viac uvedomujeme nemateriálne hodnoty,“ hovorí Valko Gáliková. Práve tie si pre koronavírus pritom viac váži až 83 % ľudí.

Slováci sú vo vnímaní Vianoc tradicionalisti, rodinne a duchovne založení. Celkovo 80 % z nich vníma Vianoce kresťanskou optikou, pre 70 % ľudí sú to sviatky pokoja a rodinnej pohody. V uvoľnenie opatrení a s tým súvisiacu možnosť vycestovať za svojimi blízkymi verí 6 z 10 ľudí.