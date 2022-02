Dôchodky na Slovensku by sa mohli od začiatku budúceho roka zvýšiť o 8,3 percenta. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Rast penzií je totiž naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by mala za prvý polrok tohto roka dosiahnuť rekordnú úroveň.

Odmeny za očkovanie proti COVID-19

Aktuálny rekordný rast cien sa tak prejaví v raste dôchodkov až v budúcom roku. „Návrhy, ktoré volajú po zvyšovaní dôchodkov v tomto roku vo forme extra valorizácie bez toho, aby brali do úvahy valorizáciu dôchodkov v ďalších rokoch, fakticky žiadajú vykompenzovať infláciu v dôchodkoch dva razy,“ tvrdí rozpočtová rada.

Upozorňuje pritom na to, že veľkej časti dôchodcov vláda v posledných týždňoch vyplatila odmenu za očkovanie v sume 200 eur a 300 eur, čo z väčšej miery kompenzuje aktuálny inflačný nárast. Okrem toho sa v posledných dvoch rokoch zvyšovali transfery cielené na dôchodcov s nízkymi dôchodkami. Išlo o výraznejší nárast minimálneho dôchodku a zvýšenie trinástej penzie o 100 eur pre dôchodcov s nízkymi penziami.

Valorizácia dôchodkov vyššia ako inflácia

Budúcoročná valorizácia dôchodkov by podľa RRZ mala byť vyššia ako inflácia. „Z pohľadu výdavkov Sociálnej poisťovne to bude tento rok znamenať približne 100 miliónov eur, nasledujúci rok by výdavky na zvyšovanie dôchodkov mali vzrásť na rekordných 700 miliónov eur a 500 miliónov v roku 2024,“ uviedla rozpočtová rada k celkovým výdavkom na zvyšovanie dôchodkov v rokoch 2022 a 2023.

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) žiada vládu, aby od apríla tohto roka pristúpila k mimoriadnej valorizácii dôchodkov o 3 percentá. Upozorňuje na vysoký rast cien tovarov a služieb, ktorý v januári tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahol medziročne 8,4 percenta

Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka. Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 počíta s tým, že v roku 2023 by mohli ísť dôchodky nahor o 4,9 percenta a v roku 2024 o 3,1 percenta. V roku 2023 by výdavky na valorizáciu dôchodkov mali dosiahnuť 425,8 milióna eur a v roku 2024 takmer 287,5 milióna eur.